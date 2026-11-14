David Popovici: "Eu am privilegiul de a nu depinde de fondurile care ne sunt datorate, dar foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta"

David Popovici: &quot;Eu am privilegiul de a nu depinde de fondurile care ne sunt datorate, dar foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta&quot; Natație
Alexandru Hațieganu
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David Popovici, un an senzațional în natația mondială.

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David Popovici: "Eu am privilegiul de a nu depinde de fondurile care ne sunt datorate, dar foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta"

David Popovici a declarat, sâmbătă, la inaugurarea noului bazin olimpic din cadrul Allianz-Ţiriac Summer Arena de la Otopeni, că are de încasat sume restante de la stat constând în premieri pentru performanţele sportive şi că el are privilegiul de a nu depinde de acele fonduri, spre deosebire de mulţi dintre colegii săi.

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“Eu am cumva privilegiul de a vorbi în faţa multor camere şi am şi privilegiul de a nu depinde de fondurile alea care ne sunt datorate, numai că din nou încerc să vorbesc în numele colegilor care nu au poate o platformă atât de mare şi din nou să le reamintesc celor care trebuie să vadă mesajul ăsta că foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta şi întreaga lor carieră şi întregul lor parcurs sportiv şi până la urmă, pâinea pe care o mănâncă depinde inclusiv de premierile promise cu ani şi ani şi ani în urmă”, a spus Popovici.

David Popovici: "Dacă statul întârzie sau poate nu va face niciodată, mi-ar plăcea să preia exemplul domnului Ţiriac şi al fundaţiei şi să se implice fiecare aşa cum poate”

El a mai declarat că statul ar trebui să se implice mai mult în educaţia şi sportul în rândul copiilor. “Oricât de vocal aş fi şi, într-adevăr, am fost şi sunt de fiecare dată când am ocazia, să atrag atenţia asupra neregulilor sau lipsei implicării statului în astfel de treburi, sunt totuşi un singur om. Deşi mulţi împărtăşesc aceleaşi convingeri, că statul ar trebui să se implice mai mult în educaţia şi sportul în rândul copiilor, din păcate trebuie să fim şi mai vocali de data asta.

Cât despre ce a putut să facă o companie privată, mi-ar plăcea foarte tare să văd astfel de iniţiative îmbrăţişate inclusiv de alte companii private, pentru că sunt extrem de multe fonduri şi bani la mijloc în alte companii. Dacă statul întârzie sau poate nu va face niciodată, mi-ar plăcea să preia exemplul domnului Ţiriac şi al fundaţiei şi să se implice fiecare aşa cum poate”.

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