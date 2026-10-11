Duminică, ”lupii galbeni” merg la mare pentru confruntarea cu ”marinarii” de la Ovidiu, în meciul care va conta pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.

În play-out-ul stagiunii precedente, când a avut loc ultima înfruntare dintre Farul și Petrolul, ”marinarii” s-au impus cu 2-0 pe același teren. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și acum.

Meciul va fi arbitrat de clujeanul Horațiu Feșnic, ajutat la tușe de Valentin Avram și Alexandru Cerei. Cristian Moldoveanu va fi arbitrul de rezervă, în timp ce Sebastian Colțescu va fi observatorul arbitrilor. La VAR au fost delegați Sorin Costreie și Daniel Mitruți

Farul și Petrolul, în clasament

După zece etape, Petrolul Ploiești se află pe locul patru în clasament cu 19 puncte. Șase victorii, la care s-au adăugat un egal și trei înfrângeri, au consemnat ”lupii galbeni” până acum.

Cu 14 puncte, Farul Constanța e pe nouă în clasament după zece runde. Trei victorii, cinci rezultate de egalitate și două înfrângeri au ”marinarii” până în acest moment al sezonului.