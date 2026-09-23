Farul Constanţa a fost învinsă fără drept de apel de echipa cehă Sparta Praga, cu scorul de 4-1 (1-1), miercuri seara, pe Stadionul Letna din Praga, în prima manşă a turului al doilea preliminar al competiţiei de fotbal feminin Europa Cup.

Farul Constanța, învinsă categoric de Sparta Praga în Europa Cup la fotbal feminin

Elizabeth Ospeck (26), Eva Bartonova (52 - penalty), Tori Hansen (70) şi Michaela Khyrova (83) au înscris pentru gazde, în timp ce golul campioanei României a fost reuşit de Ioana Stancu (42).

Antrenoarea Raluca Simes a aliniat echipa Lilian Onyango - Melinda Nagy (Natalie O'Sullivan, 86), Ana Maria Stanciu, Sydney Robertson, Jeaqueline Craiovan - Maria Cristea (Corina Colibaba, 78), Lindsey Porter - Ioana Stancu, Nikoleta Boiceva (Violeta Bogos, 62), Florentina Istrate - Estelle Gnaly (Denysa Andreea Pînzariu, 78).

Farul nu a putut conta pe patru piese de bază în acest meci (Bratu, Croitoru, Ivanova, Vlădulescu).

Partida retur va avea loc pe 30 septembrie, la Ovidiu, de la ora 17:00, scrie Agerpres.