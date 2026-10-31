Ricardo Sousa, antrenorul Petrolului, a trimis o „săgeată” către CFR Cluj și Marius Șumudică

La flash-interviu, Ricardo Sousa, antrenorul gazdelor, și-a „înțepat” adversarii. El a spus că elevii lui Marius Șumudică nu au încercat să joace fotbal.

Reacția lui Ricardo Sousa după Petrolul Ploiești - CFR Cluj 1-1

„Cred că puteam face mai mult. Mă așteptam la o echipă agresivă, care să lupte din primul minut. Cred că am făcut cam multe greșeli individuale, am greșit pase de cinci, 10 metri. Am suferit, dar am reacționat bine și la golul lor, am făcut o primă repriză incredibilă.

Nu o să mă plâng de teren, noi am încercat să jucăm fotbal, să fim creativi, să găsim situații de unu la unu. Cred că am avut posesie 72% la final. Dacă terenul era și mai bun, sunt sigur că am fi câștigat.

CFR a avut și ea ocazii mari. E cel mai important ca jucătorii să dea tot, de asta sunt și fericit. Vreau să le mulțumesc și fanilor, care au venit și ne-au împins de la spate pentru a obține un rezultat bun. Nu am mai avut forță să împingem pe final și să câștigăm.

Acum nu-mi pasă de teren! Noi o să controlăm 80, 90% dintre meciuri. Terenul e la fel pentru ambele echipe. Fanilor le place atitudinea pe care am avut-o și felul în care ne-am luptat, asta e important.

Mergem la Arad să scoatem un rezultat bun. UTA e o echipă care joacă fotbal, nu ca CFR astăzi, care a pus oameni în spatele mingii și un singur atacant cu care voia să câștige mingea a doua. Cred că va fi un joc deschis, ne vom pregăti foarte bine, deoarece știm că e bine să terminăm cu victorie”, a declarat Ricardo Sousa.