Singura nelămurire a fostului antrenor de la Milan, Real Madrid și Juventus a fost în legătură cu minutele puține pe care le primește Dimarco în ultimul timp. Capello nu înțelege de ce Chivu a decis să înceapă meciul cu fundașul italian pe bancă.

Fabio Capello a vorbit despre apărarea lui Inter , despre care a spus că a fost la cel mai înalt nivel în partida cu Stuttgart.

Marcatorii din partida jucată pe „Giuseppe Meazza” au fost Sucic (57') din penalty și Lautaro Martinez (74').

Inter s-a impus în fața lui Stuttgart, scor 2-0, într-un meci din runda a cincea din faza ligii de Champions League.

În ce îl imită pe Mircea Lucescu selecționerul naționalei României de volei masculin, Sergiu Stancu

În ce îl imită pe Mircea Lucescu selecționerul naționalei României de volei masculin, Sergiu Stancu

”Nici nu contează!” Italienii au reacționat categoric după ce au văzut cum s-a încheiat Inter - Stuttgart! Nota primită de Cristi Chivu

Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Cristi Chivu după Inter - Stuttgart + nota primită

„Inter Milano? Echipa a fost foarte concentrată pe faza defensivă la centrări și lovituri de colț, aspecte la care avusese dificultăți anterior. Pentru a redeveni acel Inter formidabil din trecut, trebuie doar să-și regăsească rapiditatea în pasă: sunt încă puțin prea lenți în a citi jocul. Poate că acest lucru se datorează absenței lui Calhanoglu, dar trebuie să revină la adevăratul lor nivel.

Cel mai important aspect, însă, este că au obținut victoria. Inter este mai prudentă cu adversarii săi în Liga Campionilor și poate tocmai de aceea echipa se apără cu o mai mare concentrare.

Au respins multe mingi la bara a doua și au îndepărtat balonul din zone periculoase, un aspect pe care nu-l vezi prea des în alte meciuri.

Singurul lucru pe care nu-l înțeleg este situația lui Dimarco: de ce îl folosește Cristian Chivu atât de rar? Poate că Chivu consideră că nu are o rezistență fizică suficientă sau poate vrea să-l menajeze pentru a doua repriză, când acesta joacă întotdeauna la un nivel foarte ridicat. Totuși, pare că și-a pierdut puțin din viteza de sprint”, a declarat Fabio Capello, potrivit Sky Sports Italia.

Dimarco a intrat încă din prima repriză ân teren, după ce l-a înlocuit pe Bastoni, ieșit accidentata în minutul 41.

În urma acestei victorii, Inter a urcat pe locul 12 în clasamentul din faza ligii de Champions League și are nouă puncte adunate în cinci meciuri.