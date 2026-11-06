A făcut anunțul imediat după UTA - Petrolul: ”Din lume!”

Arădenii au primit vizita ”lupilor galbeni” vineri seară, în etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Petrolul a bifat toate cele trei puncte.

Unicul gol al meciului disputat pe stadionul ”Francisc von Neuman” a fost înscris de Mario Ioniță, în minutul 71

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După duelul de la Arad, Ricardo Sousa, antrenorul Petrolului, s-a arătat extrem de mulțumit de evoluția elevilor săi și a ținut să puncteze faptul că echipa a bifat o ”victorie de caracter”.

”Este o victorie mare, știam că UTA e un adversar dificil. Știam că dacă avem același caracter pe care l-am avut, putem să câștigăm. Este o victorie de caracter, nu a fost o victorie a fotbalului prestat. Am arătat că putem lupta cu orice echipă.

Sunt cel mai fericit antrenor din lume, pentru că am cei mai buni jucători la dispoziție. Sunt fericit, avem 27 de puncte, suntem pe drumul cel bun. UTA are un lot bun, un joc dificil, dar am încercat să jucăm. A fost dificil să ne punem planul în aplicare, dar sunt fericit că am luptat și am câștigat.

(n.r. despre o posibilă depunctare) Eu sunt antrenor, mă interesează antrenamentele, rezultatele și sper ca totul să se clarifice și să nu pierdem niciun punct. Luptăm pentru acest club. Sunt foarte fericit că sunt antrenorul Petrolului”, a spus Sousa după meci.

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