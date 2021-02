Dinamovisti sar din nou la gatul arbitrilor! "Meritam un arbitru care sa nu inchida ochii!" Ce spun de controlul anti-doping

Fanii actionari din DDB ataca arbitrajul si reclama un penalty clar in finalul meciului cu Sepsi, terminat 0-0.

Dupa remiza alba de sambata seara, fanii "cainilor" se declara multumiti de atitudinea jucatorilor, insa atrag atentia asupra unui penalty nedat echipei, in finalul meciului.

De asemenea, suporterii-actionari de la Dinamo ii inteapa din nou pe rivali, pe care ii acuza ca stiau de controlul anti-doping.

"Poate ca nu meritam sa castigam meciul de aseara. Dar meritam un arbitru care sa nu inchida ochii, cand jucatorul nostru este calcat in careu, in timp ce mingea se afla in joc. Curios este ca nu doar Chivulete a fost orbit de soare la faza respectiva, ci si lumea care comenteaza sau isi da cu parerea despre meci.

Fostul arbitru Balaj e singurul care a vazut infractiunea si a vorbit despre asta. Pentru el este penalty, fara nici cel mai mic dubiu. Imaginati-va ca echipa nedreptatita ar fi fost alta. Nu dam nume, pentru ca n-are. Cum s-ar fi tipat pe la televizor si cate pagini s-ar fi scris despre asta toata saptamana?", se arata intr-o postare de pe pagina Peluza Catalin Hildan.

