Florin Prunea s-a retras din DDB! Care sunt motivele si ce spune despre viitorul lui Dinamo: "Licenta e momentul zero"

Dinamo are mari probleme cu banii, iar singurii care tin echipa in viata sunt fanii.

Totusi, clubul a pierdut un sustinator important. Fostul oficial al cainilor, Florin Prunea, a anuntat ca s-a retras din programul DDB.

"Florin Prunea a anuntat ca s-a retras din programul DDB: "Eu m-am retras. Am avut card, dar m-am retras. Dar motivul nu a fost faptul ca am plecat de la club. Eu am avut motivele mele. Au fost motive personale.

Dar nu are nimic de a face cu proiectul in sine! Repet, ce fac baietii astia e extraordinar. Vor strange banii si de licenta. Licenta e momentul zero. Dinamo nu va muri datorita lor", a spus Florin Prunea pentru Fanatik.

Pablo Cortacero nu si-a respectat nicio promisiune, iar clubul este sustinut de fanii, care cumpara bilete virtuale. Suporterii au cumparat 55.000 de bilete pentru meciurile cu Chindia, FCSB si Sepsi OSK. Cei din DDB incearca sa stranga suma necesara pentru a acoperi licentierea echipei.

"Pentru licenta am pornit de la o datorie de peste 1.200.000€ si prin negocieri, prin bilete vandute, prin inscrieri in DDB si reinnoiri de carduri, AM AJUNS LA MAI PUTIN DE 800.000€ datorii de acoperit. Stingem datoriile, vom plati si licenta. DOAR FOCUL CAINILOR NU SE VA STINGE NICIODATA!", au scris cei din PCH pe Facebook.