Ce lovitura pentru Dinamo! Cat de grava este accidentarea lui Nemec si cat va lipsi fotbalistul de pe teren

Adam Nemec s-a accidentat in meciul dintre Dinamo si Sepsi, incheiat cu scorul de 0-0.

Fotbalistul care a inscris golul impotriva celor de la FCSB, in meciul din optimile Cupei Romaniei, risca sa rateze multe dintre partidele care au mai ramas de disputat in sezonul regulat.

Potrivit GSP, Nemec are o leziune fibrilara pe coapsa posterioara, din primele informatii avand nevoie de o perioada de refacere de o luna.

La finalul partidei cu Sepsi, dinamovistii spuneau ca "frigul excesiv si efortul intens, din trei in trei zile, care sunt factori de risc major pentru o leziune", si-au pus amprenta asupra slovacului in varsta de 35 de ani.

Daca va sta o luna in afara terenului, Nemec va rata cel putin meciurile cu Astra, Viitorul, FC Voluntari si FC Arges.

In aceste conditii, singurii atacanti pe care se va putea baza Gane in urmatoarea perioada sunt Magaye Gueye si Jonathan Morsay, acesta din urma sosind la echipa in urma cu doar cateva zile.