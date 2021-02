Noua 'bijuterie' de la FCSB a fost aproape de Dinamo! "Am primit 4 telefoane pentru el!" Fotbalistul lui Becali, comparat cu Messi

Tanarul jucator de la FCSB, Adrian Nita, putea sa ajunga chiar la marea rivala, Dinamo.

Antrenorul care i-a descoperit pe Ionut Lutu, Ionel Danciulescu sau Claudiu Niculescu a fost cel care l-a indrumat si pe Adrian Nita in cariera. Ion Parvulescu spune ca fotbalistul a fost dorit si de Viitorul, Dinamo sau Craiova, dar in cele din urma a ajuns la FCSB.

"E copilul meu, are ADN-ul meu. Eu l-am dus cu masina personala la Tarlugeni, la selectie si, dupa primul meci, am primit patru telefoane. Viitorul, Dinamo, Craiova si FCSB l-au vrut imediat.Cu un an inainte l-am trimis la Viitorul. L-au luat in probe. A stat pana de final si nu l-au primit. Si m-a sunat Lutu, care e soferul lui Becali, pe care tot eu l-am crescut. Sa-l dau la FCSB. Apoi m-a contactat si Argaseala.

La Craiova nu am vrut eu sa mearga, am o problema, iar Dinamo, din ce am inteles, avea o grupa mai slaba la 2003. Si am avut si o slabiciune, sa va fac o destainuire, pentru CCA. Mi-a placut echipa asta in tinerete, jucau un fotbal special. Chiar ma gandesc, cand o sa vin pe la Bucuresti, sa incerc trei vorbe cu domnul Becali. Daca Nita are clauza asta de 100 de milioane de euro, profesorul Pirvulescu nu trebuie bagat si el in seama? Nu sunt tipul omului croit pentru bani. Eu am fost mai rau de gura, dar, ca pretentii, nu am fost foarte istet."

Antrenorul spune ca Nita poate ajunge titular la FCSB in acest sezon si ii prevede un viitor stralucit.

"Nita este dintr-o familie destul de buna, e mandrulet intr-un fel. Are viteza foarte buna, e un copil bun. Va spun ceva, fotbalistul se vede unu’ contra unu’, in duelul direct. Si el se descurca foarte bine aici, putea sa faca niste fente dificile, pe care nu toti le reuseau, cum le spuneam noi: „fenta Okocha”, „fenta Zidane”, „fenta Ronaldo”, asa le-am botezat.

Are viteza buna, tehnica buna si e cuminte, asta conteaza, ca e cuminte. Mai am un jucator la FCSB, pe Andrei Vatui, care e si mai tehnic, insa asta e ca Lutu, vad ca-i cam plac artistele de mic. La 15 ani, poate Messi nu era mai bun decat Nita, insa Messi a avut norocul sa puna cineva mana pe el, sa-l tina departe de tentatii, jucatorul, la varsta asta, trebuie sa aiba un paznic. Sa nu-l scape din mana si, eu cred, ca in doua trei luni, Nita devine titular la FCSB, cum e Octavian Popescu. Altfel, intervin profesionistele, artistele", a completat Parvulescu, potrivit Playsport.