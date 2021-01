OFICIAL! Ruben Albes nu mai este antrenorul lui Hermannstadt! Mesajul transmis de club

Hermannstadt este in cautare de un nou antrenor.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, antrenorul spaniol s-a reziliat contractul cu echipa de pe locul 14 din Liga 1.

Acum, stirea a fost anuntata oficial de clubul din Sibiu prin intermediul paginii de Facebook.

Alaturi de Albes, si-au reziliat contractele si colaboratorii sai, Ivan Cabezudo si Toni Madrigal.

"A.F.C.Hermannstadt si tehnicianul spaniol Ruben Albes, impreuna cu staff-ul sau - Ivan Cabezudo & Toni Madrigal- au ajuns astazi la o intelegere de comun acord in privinta rezilierii intelegerilor contractuale.

Ruben Albes a preluat-o pe FCH in luna iunie a anului trecut si a obtinut 5 victorii, doua rezultate de egalitate si doua infrangeri in play-out-ul Ligii 1.

Dupa aceasta serie, A.F.C.Hermannstadt a incheiat sezonul 2019-2020 pe locul 8 in clasament. In sezonul actual, 2020-2021, cu Ruben Albes in calitate de principal, FCH a inregistrat 3 victorii, 6 rezultate de egalitate si 7 infrangeri.

Conducerea A.F.C.Hermannstadt ii transmite si pe aceasta cale domnului Ruben Albes si staffului sau – Ivan Cabezudo, antrenor secund, Toni Madrigal, preparator fizic - multumiri pentru toata activitatea depusa in sprijinul echipei!

Vom reveni cu informatii despre noul antrenor principal si noua componenta staffului",se arata in comunicatul transmis de clubul sibian.