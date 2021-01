Ar putea problemele de la Dinamo sa afecteze desfasurarea intregului campionat? Anuntul detinatorilor de drepturi TV: "Este ingrijorator! Este o suma foarte mare"

Problemele financiare de la Dinamo s-ar putea rasfrange asupra intregului campionat.

Orlando Nicoara, reprezentantul firmei EAD, cea care detine drepturile de televizare pentru Liga 1, trage un semnal de alarma in legatura cu problemele de la echipa din Stefan cel Mare.

Nicoara a explicat ca in contextul in care situatia de la clubul alb-rosu ar degenera, iar dinamovistii nu ar mai putea sa duca la bun sfarsit sezonul, ar avea de suferit intreaga competitie din cauza pierderilor financiare importante care s-ar produce.

"Si la noi este suma foarte mare, mai ales daca ne uitam la situatia de la Dinamo si toate stirile negative care apar in jurul acestei echipe. Este ingrjiorator, dar nu avem de gand sa renuntam. Obiectivul de acum este sa ne ducem la bun sfarsit contractul.

Momentan nu exista un astfel de scenariu si nu este o varianta prin care sa cerem renegocierea, cum se intampla in Franta. Noi avem un contract clar pe cinci ani de zile pe care vrem sa il ducem la capat. Nu se pune problema sa renuntam in acest moment.

In Franta este o situatie specifica. Drepturile au fost luate de MediaPro din Spania pe o suma foarte mare. Ei au incercat sa renegocieze. Acolo este o suma foarte mare daca va uitati pe tabele", a spus Nicoara potrivit Fanatik.

Aceste declaratii ale reprezentantului EAD vin in contextul in care in Franta a fost anulat contractul de in baza carora se disputau meciurile din Ligue 1. Acest lucru s-a intamplat din cauza faptului ca, din cauza pandemiei de coronavirus, campionatul a fost anulat in luna martie a anului trecut.

O eventuala renegociere a contractului de televizare pentru meciurile din Liga 1 ar reprezenta o problema uriasa pentru majoritatea cluburilor din Liga care supravietuiesc aproape exclusiv din aceasta sursa.

In 2019 a fost semnat ultimul contract intre Liga Profesionista de Fotbal si EAD. El se intinde pe 5 ani, iar cluburile din Liga 1 vor primi nu mai putin de 170 de milioane de euro.