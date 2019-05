Renunta Becali la una dintre "perlele" de la FCSB? Transferul care i-ar putea relansa cariera: "Acolo ar fi piesa, ar fi stea!"

Olimpiu Morutan a intrat pe o traiectorie descendenta dupa transferul la FCSB.

Evolutiile din ultima perioada ale tanarului jucator l-au determinat pe Mirel Radoi sa-l lase in afara lotului pe Morutan.

Valeriu Iftime, fostul patron al lui Morutan de la Botosani, s-a transformat in cel mai aprig avocat al fotbalistului. In ultima pledoarie, Iftime cere un transfer la Viitorul. Doar in acel mediu creat de Gica Hagi, Morutan ar putea reveni la forma dinaintea venirii la FCSB.



"La Olimpiu, situatia e complicata. Daca nici la Europeanul sub 21 de ani nu e luat, inseamna ca e o problema. El are nevoie de ajutor acum. E un fotbalist talentat, dar ca orice fotbalist talentat se poate pierde. El, daca ar juca la Viitorul, ar fi piesa, stea! Hagi l-ar face stea la Viitorul. Daca vrei sa creezi viitor nu joci cu Teixeira in meciul cu CFR Cluj, ci il bagi pe Morutan. Doar asa il poti ajuta", a declarat Valeriu Iftime pentru GazetaSporturilor.

Mirel Radoi: "Morutan a aratat ca nu poate face diferenta"

Selectionerul nu a fost convins de prestatiile lui Morutan, insa considera ca aceasta neconvocare ar trebui sa ii motiveze pe tinerii care nu vor participa la EURO.

"Nu are foarte multe minute, iar in minutele pe care le-a primit nu a aratat ca poate face diferenta. Imi pare rau pentru el, dar inainte de toate, el ar trebui sa fie motivat.

Va fi un jucator de baza pentru campania urmatoare. Atat el, cat si ceilalti care lipsesc, ar trebui sa fie motivati pentru campania urmatoare. Sa ma convinga ca am gresit atunci cand nu i-am convocat", a spus Mirel Radoi.