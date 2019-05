Marius Sumudica REFUZA FCSB si ii transmite lui Becali: "Ai nevoie de un EDItorialist care scrie compuneri frumoase!" Mesaj pentru fanii ros-albastrilor

Marius Sumudica a revenit in tara dupa despartirea de Al Shabab. El a tinut sa incheie discutiile despre venirea la FCSB si a lansat cateva sageti catre rivalii sai.

Sumudica e mandru de performanta reusita cu Al Shabab, locul 5 in acest sezon cu cea mai buna aparare si cel mai bun portar. Sumudica s-a clasat pe locul 3 in topul celor mai buni antrenori din Arabia Saudita.

"Sunt mandru, am terminat cu cea mai buna aparare din campionat, un lucru extraordinar, Shababul nu mai primise atatea goluri de foarte mult timp, adica primeau foarte multe goluri. Asa la lucruri pozitive pot sa spun. Am avut cel mai bun portar al campionatului, automat si ca apararea a contat. Si am fost de doua ori antrenorul lunii, noiembrie si decembrie si antrenorul la cateva runde. Pentru mine a fost un an extraordinar, am intalnit jucatori extraordinari, sunt 8 straini in fiecare meci si antrenori cu CV-uri bogate.

Sunt obosit, mi-e si greu sa vorbesc, din respect pentru noi o fac. Nu e usor, sa stiti ca orice bani pe care il castigi in strainatate il platesti cu sanatatea. Nu e usor, ma refer la zona Golfului, China sau ceva mai indepartat asa", a declarat Sumudica la revenirea in tara.



Sumudica: Negociez cu echipe din Turcia si din Golf!

Marius Sumudica e dorit in continuare peste hotare si anunta ca sunt sanse mici sa revina in Romania.

"Sunt in discutii si ceva echipe din Turcia, si din Golf, sunt mai multe, cum s-a dat zvonul ca s-a terminat contractul au venit imediat ofertele. In momentul de fata nu vreau sa ma gandesc decat la vacanta, dar dupa 3-4 zile eu sunt bolnav, zic si eu asa acum".



Sumudica, dorit de peste 80% din fanii FCSB!

Marius Sumudica spune ca e flatat ca peste 80% din fanii FCSB l-au votat ca urmatorul antrenor al echipei intr-un sondaj realizat de Sport.ro. Chiar si asa, antrenorul spune ca nu exita nicio sansa sa mearga la echipa lui Becali alaturi de Budescu si Alibec. Budescu are un contract urias in Arabia Saudita, de peste 3 milioane de dolari in urmatorii doi ani.

"M-au mirat sondajele si mesajele pe care le-am primit din partea multora, eu nu am retele de socializare, nu vorbesc cu nimeni, dar au copiii mei, au primit mesaje si mi le trimiteau. Chiar raman asa surprins de modul cum se comportau unii care mi-au fost rivali toata viata. Eu sunt mai deschis la minte, nu sunt cu principii, cu continuitati, sunt antrenor dintr-o bucata, sa vorbesc mai mult la microfoane si sa fac mai putin pe teren.

Nu stiu ce sa spun. Budescu e foarte greu sa vina, mai are 2 de ani de contract in care castiga peste 3 milioane de dolari. E prietenul meu, am facut performanta impreuna, trebuie sa fii tampit sa lasi 3 milioane de dolari. Ca sa ce? Ai 30 de ani, mai ai timp sa joci. A fost accidentat, dar e intre cei mai buni de la arabi. Nu cred ca acest trio Sumudica, Alibec si Budescu se va mai reuni vreodata. E greu sa ajung la FCSB, n-ati vazut ca s-au terminat spray-urile acolo in Berceni, saracii au ramas putini in peluza, nu le raspund. Am auzit ca au si schimbat firma de paza pentru ca au sarit aia si au scris pe ziduri.

Nu ma duc la Palat, ma duc la el acasa, Gigi e vecinul meu, stam la 2 case unul de altul. Nu ma convinge, e greu sa antrenez acolo. Se stie trecutul meu, chiar daca sunt profesionist, vrei sa faci alatul ala, daca nu pui aia la maioneze s-a taiat. Cred ca se taie repede", a mai spus Sumudica.



Sumudica i-a raspuns si lui Rednic!

"Mircea Rednic e cu caterinca, ii multumesc ca a spus ca sunt antrenor bun si ca ar avea alta culoare campionatul. Si el e antrenor bun, n-am contestat asta, dar ne mai intepam noi. Se vede mana lui la Dinamo, chiar daca a ajuns jucatori la preturi scazute. Ii urez bafta, am citit ca a spus ca la anul se bate la titlu, ii doresc din suflet, dar vad ca de doi ani castiga numai CFR Cluj."



Sumudica, IRONII catre Edi Iordanescu!

Cum Sumudica refuza FCSB, Gigi Becali s-a reorientat catre Edi Iordanescu. Face compuneri frumoase si este editorialist, se amuza Sumudica pe seama antrenorului de la Gaz Metan.

"Nu stiu cine sa vina la FCSB, m-ai prins. Nu stiu fiindca nu am purtat discutii in profunzime cu Gigi, ce gen de antrenor vrea, dialogul, ce metode are de lucru. Dar am vazut ca sunt antrenori care fac compuneri foarte frumoase, cred ca si editorialisti pot fi antrenori la FCSB. Le sta bine, unul cu principii, altul asa.. Ala e timpul de antrenor care ar putea sa lucreze cu Becali", a incheiat Sumudica.