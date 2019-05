Mirel Radoi, atacat de impresarul lui Morutan! "Cate pase de gol trebuie sa aiba copilul asta ca sa fie la EURO?" Mesajul transmis selectionerului!

Olimpiu Morutan nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru Campionatul European de Tineret.

Mirel Radoi a anuntat o lista largita cu jucatorii care pot face parte din lotul final al Romaniei U21 la Campionatul European de Tineret din vara.

Printre cei convocati de Radoi nu se regaseste si Olimpiu Morutan, mijlocasul celor de la FCSB. Dupa explicatiile oferite de Radoi, impresarul lui Morutan a tinut sa ii transmita un mesaj selectionerului.

"Am vazut declaratia lui Mirel Radoi, explicandu-ne motivele neconvocarii lui Morutan. Unul dintre motive e de-a dreptul hilar. Spune ca nu ar fi facut diferenta. Vreau sa-i transmit ca jumate din jucatorii convocati la EURO 2019 au cifre sub cele ale lui Olimpiu.

Ii reamintesc domnului Radoi ca Olimpiu are jucate 33% din meciuri si are 9 asisturi, 3 goluri si cateva penalty-uri scoase. Ma intreb cate pase de gol trebuie sa aiba copilul asta ca mijlocas sa fie si el la EURO? Dar la unii jucatori convocati poate nu conteaza cifrele", a spus Florin Vulturar pentru Gazeta Sporturilor.

Mirel Radoi: "Morutan a aratat ca nu poate face diferenta"

Selectionerul nu a fost convins de prestatiile lui Morutan, insa considera ca aceasta neconvocare ar trebui sa ii motiveze pe tinerii care nu vor participa la EURO.

"Nu are foarte multe minute, iar in minutele pe care le-a primit nu a aratat ca poate face diferenta. Imi pare rau pentru el, dar inainte de toate, el ar trebui sa fie motivat.

Va fi un jucator de baza pentru campania urmatoare. Atat el, cat si ceilalti care lipsesc, ar trebui sa fie motivati pentru campania urmatoare. Sa ma convinga ca am gresit atunci cand nu i-am convocat", a spus Mirel Radoi.

Lista cu jucatorii convocati de Mirel Radoi

Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Andrei Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Denis Ciobotariu (Dinamo), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Ricardo Grigore (Dinamo), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Radu (Concordia Chiajna)

Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Razvan Marin (Standard Liege), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Razvan Oaida (FC Botosani), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Lorand Fulop (FC Botosani), Vlad Dragomir (Perugia), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra)

Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

"L-au distrus pe copil"

Morutan a jucat putin in 2019, iar FCSB a ratat campionatul. Jucatorii sunt afectati si la loturile nationale, acolo unde urmeaza o perioada importanta. Olimpriu Morutan nu a mai prins lotul largit pentru EURO U21, dupa ce Radoi a ales sa convoace jucatori cu meciuri in picioare.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, spune ca cei de la FCSB i-au distrus sansele tanarului jucator prin schimbarile dese. Au fost partide in care Morutan a fost scos de pe teren dupa doar 10 minute.

“Orice copil talentat are nevoie si de noroc, poate nu a facut tot efortul, dar trebuie sa facem noi eforturi pentru el. Mai ales ca vrem sa facem si afaceri cu el. Nu il puneam numar 10 la Botosani aiurea. Dupa ce a aruncat tricoul la nationala si a fost acel meci cu cantec, Costel Enache i-a dat banderola de capitan tocmai pentru a se reface moral.

Si meciurile alea. in care l-au bagat si dupa zece minute l-au scos, l-au distrus pe copil. Nu poti sa faci asa cu el. FCSB are un talisman in Morutan si avea o responsabilitate pentru el. Daca nu va avea grija de el pe viitor, e posibil sa se piarda. Acum, imi pare foarte rau pentru copil. Pierde mult FCSB si noi 10 la suta din cat pierd ei“, a mai afirmat Iftime.