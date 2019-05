Declaratia de INDEPENDENTA la FCSB! Clauza URIASA pusa de Iordanescu in contract. Cat trebuie sa-i plateasca Becali daca-l da afara

Edi Iordanescu e interesat sa vina la FCSB, insa o va face doar daca ii sunt acceptate conditiile.

Conform Gazetei Sporturilor, Iordanescu are de gand sa-si puna in contract o clauza in valoare de un milion de euro pentru eventualitatea in care Gigi il concediaza in timpul sezonului. Iordanescu vrea independenta fata de Becali la alcatuirea primului 11 si la schimbari, lucru interzis pentru Dica si Teja, ultimii doi antrenori ai echipei. Iordanescu e interesat sa vina la echipa, insa o va face doar in conditiile sale. Discutia finala, asa cum au anuntat partile si public, va avea loc la finalul saptamanii viitoare, cand se termina play-out-ul. Becali nu mai negociaza cu nimeni pana nu va primi un raspuns ferm din partea lui Iordanescu.