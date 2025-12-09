Rapid este lider, cu 39 de puncte, urmată surprinzător de FC Botoșani, cu 37, și Dinamo, cu 35. Universitatea Craiova este pe locul 4, FC Argeș, nou-promovată, ocupă poziția a cincea, iar UTA Arad completează top 6.



În contrast, favoritele la titlu traversează un sezon foarte slab. FCSB se află pe locul 10, cu 25 de puncte, iar CFR Cluj este pe 11, la două lungimi în spate.



„Regreți că ai venit la FCSB?” Gregory Tade a răspuns fără ocolișuri



În urma cu puțin timp, fostul atacant francez Gregory Tade, cu trecut la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, a vorbit despre cariera lui într-un interviu acordat recent pentru Sport.ro. Întrebat dacă regretă transferul la FCSB, Tade a oferit un răspuns sincer.



„Da, cred că da. Nu ar fi trebuit să vin în felul în care am venit. Totul s-a făcut prea repede. CFR avea probleme financiare, eram în ultimul an de contract, marcasem deja cu Viitorul, aveam încrederea echipei și știam că va fi un sezon bun.

FCSB juca preliminarii de Champions League, mi-au oferit mai mulți bani, iar CFR voia să ia ceva pe mine. Dacă aș putea întoarce timpul, aș mai fi rămas un sezon la CFR și apoi aș fi plecat liber. Viața merge înainte. La Steaua am cunoscut oameni buni și am trăit experiența unui club mare”, a declarat Gregory Tade pentru Sport.ro.



Ajuns în România în 2013, atacantul de 1,82 m a atins vârful carierei în sezonul 2014/2015, când a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul Ligii 1. Pentru CFR Cluj a adunat, în total, 23 de goluri și patru pase decisive, evoluții care i-au adus transferul la FCSB, în schimbul sumei de 500.000 de euro.



La București, deși a fost prezentat cu mare entuziasm, Tade nu s-a impus. A jucat 37 de meciuri, a marcat șapte goluri și a oferit cinci assist-uri, apoi a fost îndepărtat după un singur sezon.



În 2016 a părăsit România pentru experiențe în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit la Dinamo, transfer realizat cu implicarea fiicei lui Mircea Rednic. Totuși, nu a apucat să joace niciun minut pentru „Câini”.

