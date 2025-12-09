Inter - Liverpool, de la 22:00. Meci capital în UCL! Echipele probabile + favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

O confruntare de zile mari ne așteaptă azi, la Milano, în UEFA Champions League, cu Interul lui Chivu pe post de gazdă. Pe San Siro vine Liverpool, formație în mare foame de puncte, care după 5 etape este pe poziția a 13a, cu 9 puncte.

Interiștii sunt pe 4, 12 puncte, iar în ultima partidă de UCL, au pierdut la limită pe terenul lui Atletico Madrid, 1-2. 

“Cormoranii” au fost umiliți în ultimul meci, pe propriul teren, 1-4 de către echipa lui Denis Man, PSV.

Pentru Cristi Chivu urmează o perioadă extrem de grea în Europa, cu Liverpool azi, apoi în Ianuarie acasă cu Arsenal, și ultima partida în deplasare la Dortmund. 

Inter - Liverpool | Echipele probabile

Inter: Sommer- Akanji, Bisseck, Bastoni-Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Dimarco-Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson-Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson- Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Wirtz-Gakpo - Ekitike

Salah nu face deplasarea la Milano, fiind exclus din lot.

Liverpool a câștigat o singură dată în deplasare în faza grupei, 1-5 la Frankfurt. 

Inter are 6 puncte acumulate pe propriul teren, și un golaveraj de 5:1. 

Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe echipa milaneză, cu o cotă de 2.15

Liverpool are 3.30 pentru un succes.

Egalul este cotat cu 3.60

Ambele echipe marchează, cotă 1.58. 

Liverpool o conduce cu 3-1 în meciurile directe pe Internazionale. 

Inter - Liverpool, în Liga Campionilor | Cine e arbitrul meciului

La Milano, “Nerazzurri” au pierdut de două ori în istoria Ligii Campionilor în fața “Cormoranilor”, 0-1, și 0-2. 

Partida va fi condusă de germanul Felix Zwayer, arbitru care acordă în medie 4,58 cartonașe galbene, și 0,21 roșii.

Sugestia Sport.ro: 

Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri în meci.

