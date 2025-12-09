Inter - Liverpool, de la 22:00. Meci capital în UCL! Echipele probabile + favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

de Dan Chilom

O confruntare de zile mari ne așteaptă azi, la Milano, în UEFA Champions League, cu Interul lui Chivu pe post de gazdă. Pe San Siro vine Liverpool, formație în mare foame de puncte, care după 5 etape este pe poziția a 13a, cu 9 puncte.

Interiștii sunt pe 4, 12 puncte, iar în ultima partidă de UCL, au pierdut la limită pe terenul lui Atletico Madrid, 1-2.

“Cormoranii” au fost umiliți în ultimul meci, pe propriul teren, 1-4 de către echipa lui Denis Man, PSV.



Pentru Cristi Chivu urmează o perioadă extrem de grea în Europa, cu Liverpool azi, apoi în Ianuarie acasă cu Arsenal, și ultima partida în deplasare la Dortmund.



Inter - Liverpool | Echipele probabile



Inter: Sommer- Akanji, Bisseck, Bastoni-Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Dimarco-Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson-Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson- Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Wirtz-Gakpo - Ekitike



Salah nu face deplasarea la Milano, fiind exclus din lot.

