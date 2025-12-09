Fostul fundaş nord-irlandez Jonny Evans a demisionat din poziţia de şef al departamentului care se ocupă de jucătorii împrumutaţi şi de dezvoltarea lor la clubul de fotbal Manchester United, la doar cinci luni de la preluarea postului, conform Press Association, scrie DPA.

În vârstă de 37 de ani, Evans s-a retras la finalul sezonului trecut, după 536 de apariţii la echipele de seniori, din care 241 pentru echipa ''diavolilor roşii'' în două perioade contractuale, fiind, de asemenea, selecţionat de 107 ori în echipa naţională a Irlandei de Nord.

Jonny Evans a plecat de la ”Red Devils”



Evans a preluat poziţia de şef al departamentului amintit în iunie, dar a părăsit acum această poziţie pentru a petrece mai mult timp cu familia sa.

Despărţirea sa s-a produs pe cale amiabilă, iar fostul fundaş îşi va lua o pauză înainte să decidă ce anume va face mai departe, conform Press Association, citată de Agerpres.



