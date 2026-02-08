Gregory Tade, fostul atacant de la FCSB și CFR Cluj, a acordat un interviu amplu pentru Sport.ro, în care a rememorat cele mai importante momente ale carierei sale, de la sezonul de excepție din Gruia până la experiențele mai puțin reușite din București. La final, francezul a acceptat un joc de comparație cu Denis Alibec și a oferit un răspuns direct, dar respectuos.
„Alibec e mai tehnic, dar eu eram mai complet”
Tade a recunoscut calitățile evidente ale actualului vârf de la Farul Constanța, însă a scos în evidență și punctele forte care, în opinia sa, l-au diferențiat în perioada în care evolua în Liga 1.
„Alibec e mai tehnic decât mine, poate finaliza bine cu ambele picioare. Dar nu poate face ce făceam eu. Nu poate presa 90 de minute, nu câștigă atâtea dueluri aeriene și nu ține echipa sus la fel. Când am fost amândoi în România, eu cred că eram mai bun ca atacant complet”, a declarat Tade pentru Sport.ro.
Denis Alibec a revenit la Farul
Revenit la Farul după o perioadă scurtă și nereușită la FCSB, atacantul s-a adaptat rapid la echipa lui Ianis Zicu. În trei meciuri a marcat de două ori și a oferit un assist, cifre identice cu cele reușite la FCSB, dar în 14 partide.
Mutarea pare să-i fi prins bine unui jucător cu o carieră bogată și nomadă, presărată cu nouă trofee, inclusiv titluri în România și un campionat câștigat cu Inter.
Vitrina lui Denis Alibec arată astfel:
- 1x titlu în Italia cu Inter Milano (2009/10)
- 1x Fotbalistul Anului în România (2016, cu Astra Giugiu)
- 1x Cupă Mondială a Cluburilor (2011, Inter Milano)
- 3x titlu de campion în România (2015/16 cu Astra, 2021/22 cu CFR și 2022/23 cu Farul)
- 1x trofeu Viareggio (2010/11 cu Inter Milano Primavera)
- 1x Cupa României (2013/14 cu Astra Giurgiu)
- 1x Supercupa României (2025/26 cu FCSB)
Farul, Inter Milano, KV Mechelen, Bologna, Astra Giurgiu, FCSB, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos și Muaither SC sunt echipele la care a fost legitimat atacantul născut la Mangalia.
Cine este Gregory Tade
Ajuns în România în 2013, atacantul de 1,82 m a atins vârful carierei în sezonul 2014/2015, când a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul Ligii 1. Pentru CFR Cluj a adunat, în total, 23 de goluri și patru pase decisive, evoluții care i-au adus transferul la FCSB, în schimbul sumei de 500.000 de euro.
La București, deși a fost prezentat cu mare entuziasm, Tade nu s-a impus. A jucat 37 de meciuri, a marcat șapte goluri și a oferit cinci assist-uri, apoi a fost îndepărtat după un singur sezon.
În 2016 a părăsit România pentru experiențe în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit la Dinamo, transfer realizat cu implicarea fiicei lui Mircea Rednic. Totuși, nu a apucat să joace niciun minut pentru „Câini”.