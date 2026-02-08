Gregory Tade, fostul atacant de la FCSB și CFR Cluj, a acordat un interviu amplu pentru Sport.ro, în care a rememorat cele mai importante momente ale carierei sale, de la sezonul de excepție din Gruia până la experiențele mai puțin reușite din București. La final, francezul a acceptat un joc de comparație cu Denis Alibec și a oferit un răspuns direct, dar respectuos.

„Alibec e mai tehnic, dar eu eram mai complet”

Tade a recunoscut calitățile evidente ale actualului vârf de la Farul Constanța, însă a scos în evidență și punctele forte care, în opinia sa, l-au diferențiat în perioada în care evolua în Liga 1.

„Alibec e mai tehnic decât mine, poate finaliza bine cu ambele picioare. Dar nu poate face ce făceam eu. Nu poate presa 90 de minute, nu câștigă atâtea dueluri aeriene și nu ține echipa sus la fel. Când am fost amândoi în România, eu cred că eram mai bun ca atacant complet”, a declarat Tade pentru Sport.ro.