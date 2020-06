Reghecampf dezvaluie conditia pentru a reveni in fotbalul romanesc: "Va fi singura solutie!" La ce echipa ar putea antrena

Laurentiu Reghecampf este in prezent antrenorul lui Al Wasl, in Emiratele Arabe United.

Reghecampf (44 de ani) are doua titluri de campion cu FCSB in Liga 1 si o Supercupa a Romaniei. Antrenorul lui Al Wasl spune ca FCSB ramane singura echipa din Liga 1 la care ar mai antrena si oricand se va apela la el, daca situatia ii permite, ar fi disponibil sa revina:

"Niciodata nu o sa spun ca vin maine sau poimaine. Lucrurile astea nu depind de o singura persoana. Pentru mine aceasta echipa este ca familia mea, incepand cu Gigi Becali, toti cei care sunt acolo, Meme, Vali Argaseala. Tot ce am reusit eu ca antrenor se datoreaza acestei echipe.

Oricand va fi nevoie si se va apela la mine, va fi singura solutie ca sa revin in fotbalul romanesc. Eu consider ca e cea mai mare echipa din Romania. Eu sunt cu sufletul alaturi de niste oameni, iar cand am plecat la drum, eu nu ma schimb", a spus Reghecampf pentru ProSport.

Reghecampf a pregatit-o pe FCSB in doua randuri, in perioada 2012 - 2014 si 2015 - 2017.