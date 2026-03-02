Valentin Badea rămâne în memoria fanilor FCSB pentru dubla din 2006 contra lui Standard Liege, goluri care au trimis echipa în grupele UEFA Champions League.

La aproape două decenii distanță, fostul vârf a rămas în fotbal și conduce de 11 ani proiectul Young Steaua Alexandria. A construit din fonduri proprii o bază sportivă modernă și spune că a investit toți banii strânși din carieră.

Vali Badea: „Tot ceea ce am strâns din fotbal am vândut”

„Mi-au venit primii 5.000 de metri de gazon pentru trei terenuri. Cred că vor fi gata în trei luni de la începerea lucrărilor. Sincer vă spun, mi-am vândut tot ceea ce am avut. Tot ce am strâns din fotbal, apartamente, terenuri, le-am vândut. Doar pentru primele terenuri am cheltuit 250-280.000 de euro. Am așteptat fonduri europene, dar nu s-a realizat nimic. Am decis să pornesc singur”, a declarat Badea pentru Digi Sport.

Baza va include un teren mare, de 106x68 metri, cu tribună, unul de 60x40 metri, două terenuri acoperite de 40x20 metri, terenuri de tenis, teren de nisip, vestiare, sală de forță, sală de conferință, sală de refacere și cabinet medical.

Transferat în 2006 de la FC Vaslui pentru un milion de euro, Badea a evoluat la FCSB până în 2009, cu o scurtă experiență la Panserraikos. Aceasta a adunat 74 de meciuri și 21 de goluri și a câștigat Supercupa României în 2006.