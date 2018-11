Rednic l-a descoperit, FCSB l-a facut fotbalist! Cum a explodat cota Bizonului golgheter de la transfer: e cel mai scump atacant din Liga I

Golgheter la zi al Ligii I, cu 10 reusite, la egalitate cu Mitrita, Harlem Gnohere este cel mai bine cotat varf din fotbalul romanesc.

Harlem Gnohere a venit ca un necunoscut in Romania. Descoperit de Rednic in ligile inferioare din Belgia si adus la Dinamo, varful francez si-a inceput ascensiunea tarziu, la 27 de ani! Acum, la 30, el este la apogeul carierei.

Adus in Romania de Rednic, pe cand avea 27 de ani, mai intai refuzat de Petrolul pentru ca era "prea gras", Gnohere s-a remarcat mai intai in tricoul lui Dinamo.

In 2015, cand a venit la Dinamo, Gnohere era liber de contract si avea o cota de 700.000 euro. In anul petrecut in Stefan cel Mare, el a reusit sa isi creasca cota si sa capete vizibilitate, ajungand sa fie evaluat la un maximum al carierei: 1.250.000 euro.

Transferul la FCSB l-a facut, insa, "fotbalist" pe Gnohere. Din vara lui 2017 incoace, francezul cunoaste o ascensiune continua. Una care il face si pe patronul Gigi Becali sa viseze: "Sapte milioane le-am cerut arabilor pe Gnohere", a dezvaluit el in urma cu doar cateva zile.

Gnohere a ajuns la FCSB la varsta de 29 de ani, cand avea o cota de fix 1.000.000 euro.

Fix 40 de goluri mai tarziu, francezul a ajuns sa fie evaluat de siteul de specialitate Transfermarkt la 2.500.000 euro.

Cu o cota de 2.5 milioane euro, Gnohere este in acest moment cel mai bine cotat atacant din Liga I.

Doar doi jucatori sunt peste Gnohere la valoarea de piata: Dennis Man (2.7 milioane euro) si Alex Mitrita (3 milioane euro).