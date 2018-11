Prima reactie a lui Ilie Nastase dupa ce Brigitte Sfat s-a casatorit in mare secret! Fostul tenismen a facut anuntul anului: "In curand si eu!"

Ilie Nastase a reactionat dupa ce a aflat ca fosta sa sotie s-a recasatorit.

Nastase spune ca nu mai este interesat de ce face Brigitte Sfat si a anuntat ca in curand se va casatori si el.



"Eu credeam ca a divortat Brigitte. Am auzit si nu ma prea intereseazs. Eu sa stau de vorba cu ea? Nu. Nu stiu, poate nu vorbeste cu mine, vorbeste cu altcineva. Pe mine nu ma intereseaza, eu sunt cu cineva. Nu am nicio problema, fiecare face ce vrea. Poate era casatorita si cu mine, si cu celalalt. Pe mine ma intereseaza problema mea. Suntem fiecare liberi sa facem ce vrem. Eu nu o cunosc asa bine, ca nu am fost impreuna pana la capat. Asta e situatia, acum. Nu regret nimic. Eu nu sunt casatorit inca, dar in curand si eu. La un moment dat, trebuie", a declarat Ilie Nastase pentru AntenaStars.

Ilie Nastase a mai fost casatorit de patru ori pana acum: Dominique Grazia (1972-1982), Alexandra King (1984-2003), Amalia Teodosescu (2004-2010) si Brigitte Sfat (2013-2018).

Brigitte Sfat s-a casatorit in secret cu Cornel Oana la scurt timp dupa ce s-a despartit de fostul tenismen.