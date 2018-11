Wanda lui Icardi, intepatura pentru Ronaldo: "Cristiano, sa te vedem si pe tine asa". Ce comparatie a facut intre cei doi atacanti

Wanda Icardi (31 de ani) s-a suparat dupa ce a citit ca Ronaldo e mai bun decat sotul sau.

Cunoscuta in Italia pentru mondenitatile in care a fost implicata de-a lungul anilor, dar mai ales pentru faptul ca este sotia si impresarul lui Mauro Icardi, Wanda Icardi (ex-Nara) s-a suparat dupa ce a vazut o comparatie intre partenerul ei de viata si Cristiano Ronaldo.

Wanda Icardi este o invitata obisnuita in emisiunile de sport de la o televiziune italiana. Acolo, ea a tinut sa faca la randul ei o comparatie intre Icardi si Ronaldo.

Wanda s-a suparat dupa ce italienii au spus ca Ronaldo este un varf mai bun decat Icardi in momentul de fata.

"Mauro a inscris aproape tot atatea goluri cat are si Ronaldo. Mauro a dat 6, Ronaldo 7. Dar Mauro a ratat trei meciuri de campionat. As vrea sa-l vad si pe Cristiano Ronaldo stand cuminte pe banca de rezerve, asa cum i s-a intamplat lui Mauro la meciul cu Genoa, in timp ce echipa sa a inscris 5 goluri. Mauro putea da 3 goluri si era peste Ronaldo acum", a spus Wanda Icardi.

Mauro Icardi a fost golgheterul editiei trecute de campionat, la egalitate cu Ciro Immobile. Amandoi au marcat cate 29 de goluri.