HALUCINANT | Un club din Liga 2 a ramas fara nocturna: A FOST FURATA! "Suntem in pom!"

Situatie absolut incredibila la un club de traditie din Romania.

Ciprian Marica a dezvaluit ca Farul Constanta nu mai poate disputa meciurile de Liga 2 in nocturna deoarece aceasta... a fost furata. Mai exact, au fost taiate cablurile pentru a se scoate cuprul din ele.

"Suntem in pom! Stadionul nu mai are nici nocturna. Acum cateva zile au fost taiate cablurile si au furat cuprul de la nocturna. Acum nu mai avem nici nocturna. Unul dintre hoti a fost prins si am inteles ca a fost tras la raspundere, dar noi nu mai avem nocturna acum", a declarat Marica pentru GSPLive.

Stadionul nu are nici apa sau caldura, iar Marica apeleaza la sprijinul autoritatilor locale pentru ca echipa sa poata duce sezonul la bun sfarsit.

sursa foto: ZiuadeConstanta