Mourinho se intoarce cu un super jucator de la Torino: transferul negociat in secret dupa meciul cu Juventus si lovitura de 100 de milioane pregatita de United

Mourinho pregateste doua transferuri de rasunet pentru iarna. Primul ar putea fi parafat imediat dupa meciul cu Juventus din UEFA Champions League.

Oficialii lui Juventus si Manchester United vor discuta dupa meciul de maine seara dintre cele doua formatii transferul lui Mehdi Benatia, noteaza presa engleza. Mourinho vrea sa-l transfere pe mijlocasul marocan in iarna, iar confruntarea de la Torino reprezinta sansa perfecta pentru ca oficialii celor doua cluburi sa discute pe marginea acestui subiect.

Manchester United are mari probleme in defensiva. Din cele 11 meciuri de Premier League din acest sezon, "Diavolii" au primit gol in 10 partide. Benatia ar reprezenta o mutare extrem de utila pentru englezi.

Jose Mourinho vrea sa-l aduca si Gareth Bale. Conform presei spaniole, Mourinho insista pentru transferul galezului. Real Madrid cere 100 de milioane de euro in schimbul jucatorului, suma pe care United o poate achita fara nicio problema.

Bale a mai fost dorit de United si in 2013, insa atunci mijlocasul a ales sa mearga la Real Madrid.