Rednic, anunt SOC: "Budescu mi-a zis ca vine la Dinamo. E breaking news!" VIDEO

Mircea Rednic nu rateaza nicio ocazia de a-l ironiza pe Marius Sumudica si a facut un anunt surpriza: Budescu la Dinamo!

Ramas sa joace cu Dinamo in playout in timp ce rivalii sunt deja in vacanta, Mircea Rednic face haz de necaz: "M-am intalnit cu Budescu in aeroport, mi-a zis ca vine la Dinamo. Asta e breaking news", a spus Rednic, care a tinut sa-i ureze "La multi ani" lui Budescu de Constantin si Elena.



Rednic nu mai vrea sa auda de Sumudica!

Mircea Rednic nu a fost dornic sa comenteze prea mult plecarea lui Sumudica de la Al Shabab. "M-ati omorat cu Sumudica. Ia uitati ce frumos e", a spus antrenorul lui Dinamo in timp ce privea spre un televizor pe care rulau imagini cu Marius Sumudica.