Dinamo, aproape de al 4-lea titlu consecutiv! Handbalistii dinamovisti fac ceea ce fotbalistii nici nu mai viseaza

“Buldogii” au invins in primul meci al finalei Ligii Nationale de handbal masculin. O noua victorie va aduce al 4-lea titlu consecutiv.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

CS Dinamo Bucuresti s-a impus in prima mansa a finalei Ligii Zimbrilor la handbal masculin. “Ros-albii” au castigat prima intalnire cu HC Dobrogea Sud Constanta, scor 33-26 (15-10), partida ce s-a desfasurat la Constanta. Jocul al doilea va avea loc pe 22 mai, de la 18.00, in Sala Polivalenta Dinamo din Stefan cel Mare, un nou success al bucurestenilor urmand sa aduca si trofeul de campioni nationali. De altfel, galeria lui Dinamo e aproape sa vanda toate biletele si promite un show de zile mari pentru urmatorul meci. Pentru Dinamo ar fi al 16-titlu national din istorie si al 4-lea consecutiv.

Echipa dinamovista, care in acest sezon a ratat la mustata calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la handbal masculin, fiind eliminata de Sporting Lisabona, a dominat intalnirea de la un capat la altul si a avut un antrenor, Stefan Constantin, extrem de inspirat, o echipa omogena si un handbalist de neoprit, tunisianul Amine Bannour, care a marcat nu mai putin de 14 goluri.

In luna martie, Dinamo a castigat si medalia de bronz a Cupei Romaniei, dupa ce a invins, in finala mica a Turneului Final Four de la Focsani, formatia CSM Focsani, scor 32-30 (14-14). Dinamo a fost invinsa in semifinale de Steaua Bucuresti, scor 26-25.

In finala mica a Ligii Nationale, Potaissa Turda a invins, in deplasare, pe CSM Bucuresti, scor 29-24. Desi bucurestenii au cerut amanarea meciului, pentru ca sambata vor juca finala Challenge Cup cu portughezii de la Madeira (in prima mansa, la Madeira, s-a terminat 22-22), FRH a refuzat, asa ca „tigrii” au trimis in teren o echipa din care au lipsit multi dintre titulari. Urmatoarele doua partide sunt programate pentru 22 mai (Turda) si, daca va mai fi nevoie, 29 mai (Bucuresti).