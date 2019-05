CINE A FOST FLORIAN WALTER. Fost actionar la Dinamo, a condus Petrolul si U Cluj! Apropierea de Becali si relatia cu Cosmin Contra

Florian Walter a incetat din viata la varsta de 56 de ani.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Florian Walter, fost actionat la Dinamo, Petrolul si U Cluj, a incetat din viata la varsta de 56 de ani. El suferise un accident vascular cerebral in urma cu 5 zile si fusese operat la Spitalul Universitar din Bucuresti de doctorul Serban Bradisteanu. Starea sa era "stabila, dar cu sanse mici de supravietuire".

CINE A FOST FLORIAN WALTER



Florian Walter a intrat in fotbal in urma cu aproximativ 15 ani, ca actionar al lui Dinamo. Bun prieten cu Cristian Borcea, el a intrat in echipa de actionariat a lui Dinamo alaturi de Nicolae Badea, Gigi Netoiu, Vladimir Cohn, Vasile Turcu, Ioan Becali si Dragos Savulescu.

Pe numele sau Florian Busca, acesta si-a schimbat numele in Florian Walter. In spatele deciziei s-ar fi aflat faptul ca el avea probleme cu legea, dar "oficial" acesta a sustinut ca avea parteneri straini de afaceri, care nu ii puteau pronunta numele.

Discret in perioada Dinamo, Walter a devenit mult mai vizibil dupa trecerea la U Cluj. El a fost patronul Romprest si a sponsorizat mai intai Dinamo si unele sectii ale clubului.

Ulterior, la Cluj, el a preluat Universitatea pe cand echipa era in liga secunda si a reusit sa promoveze echipa pe prima scena. In perioada patronatului lui Florian Walter a avut loc si faimosul meci U Cluj - CFR, decis de Ricardo Cadu, la finalul caruia echipa din Gruia a luat titlul.

Florian Walter a avut o relatie de prietenie si cu Gigi Becali, dar si cu actualul selectioner Cosmin Contra, pe care a dezvoltat-o dupa ce l-a luat pe Contra antrenor la Petrolul.

Walter a plecat de la U Cluj cu jucatorii si autocarul si a mers la Petrolul. La Ploiesti el i-a dat sansa lui Cosmin Contra, aducandu-l pe acesta din liga a treia spaniola, de la Fuenlabrada. Contra a rasplatit increderea cu un trofeu - Cupa Romaniei.

Dupa retragerea din fotbal, Florian Walter a fugit din tara, dar a fost prins si a ajuns la inchisoare pentru constituire de grup infractional si operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii de bani. Prejudiciul in dosarul respectiv a fost de 20 milioane euro. Walter a fost prins in Emiratele Arabe Unite.