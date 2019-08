DINAMO - HERMANNSTADT 21.00 LIVE | De Ziua internationala a cainilor, Dinamo vrea sa o trimita pe FCSB pe ultimul loc :) Neicutescu si Fabbrini sunt titulari! ECHIPELE

Comentam impreuna toate fazele din DINAMO - HERMANNSTADT pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil a Sport.

DINAMO - HERMANNSTADT

Iata echipele de start:

Dinamo:

Piscitelli - Ciobotariu, Klimavicius, Popescu, Corbu - Nistor, Filip, Fabbrini - Sorescu, Montini, Neicutescu

Hermannstadt:

Pop - Matel, Diarrassouba, Stoica, Oprut - Romario Pires, Caiado - Petrescu, Joalisson, Cordea - Debeljuh

Dinamo incearca sa scape de ultimul loc din Liga 1 si are nevoie de o victorie sau un egal mai bun de 1-1 pentru a o depasi pe marea rivala, FCSB, in clasament. Dusan Uhrin il trimite pe teren din primul minut pe ultimul jucator adus, Diego Fabbrini, cel care impresiona in sezonul trecut la FC Botosani.

Uhrin mizeaza si pe Mihai Neicutescu, cel care a inceput sezonul sub forma de imprumut la Chindia Targoviste pana sa fie chemat inapoi deoarece exista o oferta excelenta din Polonia. Transferul a cazut iar Neicutescu are sansa de a se impune la Dinamo.

Dinamovistii au motive de sarbatoare astazi - pe 26 august este Ziua internationala a cainilor :)

Declaratiile lui Uhrin:



„Mi-l doresc pe Puljic, stiu toate discutiile despre el, dar situatia exacta trebuie explicata de conducere. Eu stiu ceva, dar nu tot. Am vazut reactia fanilor in cazul in care nu vine, dar eu n-am ce sa spun pentru ca negocierile depind de conducere, nu de mine. Daca va merge la FCSB eu nu stiu, asta trebuie sa-l intrebati pe jucator. Speram sa vina si sa nu fie nicio problema. Cosmin Matei este un fotbalist bun, dar si-a dorit sa fie mai aproape de casa, de Constanta, si de aceea a semnat cu Viitorul. Asta e adevarul!

Stiu ca e unul din cele mai proaste momente din istoria clubului, dar nu avem ce sa facem, trebuie sa ne mobilizam si sa urcam cat mai repede in clasament. Ne asteapta un meci foarte greu pentru că noi nu am castigat de mult timp, trecem printr-o perioada nefasta, dar in ultimul meci am inceput sa jucam mai bine in repriza secunda si ne da sperante ca putem inscrie goluri pe teren propriu. Dar ma astept la un meci foarte greu, i-am urmarit si au jucatori cu mare experienta, am si antrenat vreo doi dintre ei, trebuie sa ne batem de la inceput pentru fiecare minge, deoarece avem nevoie de cele trei puncte.

Trebuie sa facem puncte cat mai rapid. Trebuie sa fim mai buni si ma astept ca baietii sa inteleaga ideile mele. Sper ca, incepand de la meciul acesta, sa avem o atitudine de invingatori din primul minut pana in ultimul. Din punctul meu de vedere, obiectivul nu s-a schimbat, Dinamo vrea in play-off, nu sa scape de retrogradare. Cum sa schimbe obiectivul din calificarea in play-off la salvarea de la retrogradare? Tu vrei sa ma omori? Am mai spus ca nu vreau sa joc in play-out! Am vazut ca Cosmin Contra spune ca Dinamo nu intra in play-off, sper sa il contrazicem prin rezultate. Speram ca si Nistor sa fie in primul <11>, este un jucator important pentru noi, dar vom vedea daca va putea juca 90 de minute.

Slavia Praga a jucat bine in prima repriza, iar CFR Cluj in a doua. CFR are sanse de calificare in grupele Ligii Campionilor. Daca marcheaza acolo, se pot califica. Slavia a schimbat 10 jucatori. CFR Cluj a jucat multe meciuri tari, Slavia in schimb e proaspata. CFR a jucat 14 meciuri, e mai rodata, Slavia doar 6. E o diferenta foarte mare. Plus ca la Cluj au fost si probleme cu accidentarile”.

Declaratiile lui Fabbrini:

„Cred ca va fi mult mai bine pentru mine aici, am sansa sa fac un sezon bun, chiar daca in acest moment situatia nu este prea buna. Normal ca stiu pe ce pozitie suntem, dar avem tot timpul sa urcam in clasament, au trecut doar 6 etape. Daca vom castiga fiecare meci de acum incolo, vom fi campioni! Nu este usor, mai avem si oponente serioase, fiecare adversar e dificil, dar eu cred ca avem calitate si vom iesi foarte repede din situatia asta.

Am ales Dinamo pentru ca este unul dintre cele mai importante cluburi din Romania, pentru ca este clubul care m-a dorit cel mai mult, iar acest lucru conteaza foarte mult pentru mine. Nu ma tem de reactia fanilor, vrem sa ii facem fericiti, vrem sa castigam meciuri. Cand am decis sa vin aici, am stiut exact situatia si nu e nicio problema pentru mine. Am venit cu incredere ca ma pot impune la Dinamo, vreau sa stau si sa realizez lucruri importante, mi-am adus toata familia la Bucuresti, si iubita, si catelul”.