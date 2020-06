Reactia vehementa a lui Sorin Cartu, dupa Victoria oltenilor in fata Astrei. "Nu mai bine ii aducem aici, sa stea la distanta intre ei, pe stadion?"

Universitatea Craiova isi doreste sa castige titlul in Liga 1, dupa ce a reusit sa o invinga pe Astra Giurgiu, cu 2-1, si s-a apropiat la doar 4 puncte de liderul CFR Cluj.

Koljic a securizat cele 3 puncte in minutul 91 si i-a facut un debut perfect lui Bergodi pe banca tehnica a oltenilor.

Sorin Cartu a declarat dupa meci ca Universitatea poate castiga titlul si s-a aratat nemultumit de faptul ca fanii nu au inca voie la stadion.

"Ce facem cu aia 5.000 de oameni care au stat prin Centrul Vechi sau in Vama Veche? Nu mai bine ii aducem aici, sa stea la distanta intre ei, pe stadion? De ce sa nu fie spectatori? Cu manusi, cu masca, la 2-3 metri distanta. Dar sa fie. E stadion de 30.000 de locuri. Avem 6.000 de abonati care au platit. Avem loje platite cu 20 si ceva de mii de euro. In Craiova au fost doar 256 de cazuri, 250 rezolvate deja. Nu mai bine ii aducem aici, sa stea la distanta intre ei, pe stadion?", a declarat oficialul Craiovei dupa victoria in fata Astrei.

Dupa aceasta victoria, Cartu este multumit de Cristiano Bergodi si considera ca italianul poate aduce un nou titlu in "Banie".

"Acum suntem in carti cu titlul, deocamdata vrem sa ne intram in ritm, sa avem continuitate. Victoria de azi nu e mare lucru daca nu batem marti, pe Botosani. Ma bucur pentru Cristiano. Este un tip care se face placut, nu ai ce sa ii reprosezi. A fost la Coverciano si stie sa pregateasca echipa", a spus Sorin Cartu.