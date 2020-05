"Ma inchinam seara la el!" Gica Popescu ii ia apararea lui Cartu dupa ce ultrasii i-au vandalizat casa! Ce spune fostul mare fotbalist

Gica Popescu a vorbit despre scandalul de la Craiova.

Din momentul in care FC U Craiova a promovat in Liga a 2-a in urma deciziei FRF, a inceput sa apara si scandalul in Oltenia. Casa si cofetaria lui Sorin Cartu au fost vandalizate de catre suporterii echipei patronate de Mititelu. Chiar daca unul dintre liderii galeriei celor de la FC U Craiova a spus ca nimeni din Peluza Sud a oltenilor nu a facut asa ceva, Gica Popescu intervine in acest scandal si ii ia apararea lui Sorin Cartu.

Totodata, Gica Popescu a vorbit si despre posibilitatea ca echipa lui Mititelu sa joace pe stadionul din Banie.

"Sorin a fost si va ramane un simbol al fotbalului craiovean, el face parte din acea echipa din icoane. Aveam tapetat peretele din spatele patului meu cu pozele fotbalistilor de la Craiova. Acesti fotbalisti raman icoanele copilariei mele. Ma inchinam seara la ele. Era tatal nostru al copilariei noastre. El va ramane unul dintre cei mai mari fotbalisti ai Craiovei. Nu as vrea sa intru in nicio polemica, dar este trist ca jucatorii de nivelul lui Cartu au parte de astfel de momente", a declarat Gica Popescu, la PRO X.

Gica Popescu: "De ce sa nu poate sa joace?"



Gica Popescu spune ca ambele echipe din Craiova pot juca pe stadionul din Banie.

"De ce nu? atata timp cat platesc. Acel stadion nu este proprietatea niciuneia dintre echipa. Primaria este proprietarul stadionului", a mai spus Gica Popescu.