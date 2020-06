"Lipsa spectatorilor ii avantajeaza pe oaspeti!" Sorin Cartu considera ca finalul sezonului este echilibrat in Liga 1: "Mai sunt 7 etape, te poti astepta la orice!"

Sorin Cartu a declarat ca toate meciurile din Liga 1 trebuiau sa se dispute in ciuda cazurilor de coronavirus care au fost depistate la Dinamo si FC Botosani.

Presedintele CS U Craiova considera ca toate echipele ar fi trebuit sa fie tratate la fel, indiferent de ce s-a intamplat din cauza Covid-19.

"Singura modalitate sa mergi mai departe este sa il lasi deoparte pe cel care are Covid-19, jucatorul sau cine e infectat. Acum nici nu era vorba de jucatori. Meciul trebuia jucat. Medicul statea deoparte si noi jucam. Vedeam apoi ce se intampla. Erau riscuri si de o parte si de cealalta, dar toata si le asuma. Toate cluburile au fost de acord cu situatia asta: dam drumul la competitie, cui i se intampla iese deoparte si gata. Toata lumea vrea sa se termine pe teren campionatul.

E altceva cand ai jocuri oficiale. Daca am fi jucat meciul cu Botosaniul, am fi avut un avantaj pentru meciul cu Astra, aveam si noi o partida oficiala in picioare. Nu putem sa facem o paralela intre ce a fost cu Chindia si cum ar fi fost cu Botosani. Nu stiu daca s-ar fi intamplat cu Botosaniul ce s-a intamplat cu Chindia. E altceva cand joci un meci oficial. Si pentru forma sportiva te ajuta mai mult, e altfel adversitatea, arbitrajul. E altfel atmosfera, chiar daca acum e altceva cu atmosfera. Nu avem public deloc, iar la Craiova publicul ajuta mult exprimarea echipei", a declarat Sorin Cartu la Pro X.

Cu privire la meciul dintre CFR Cluj si FCSB, Cartu a spus "ros-albastrii" meritau macar un punct pentru ca cele 2 echipe au aratat total diferit fata de amicale.

"Derby-ul a fost mai frumos decat ce am vazut pana acum intre cele 2 echipe. FCSB trebuia sa ia macar un punct, daca nu poate mai multe pentru ca a fost superioara CFR-ului in exprimare.

Mai sunt 7 etape, e greu de dat verdictul 100%. Nu poti sa spui deocamdata cine castiga. Fotbalul are multe fete, te poti astepta la orice. Nimeni nu se astepta la atat de la CFR avand in vedere ultimul joc amical, cu Gaz Metan. Si FCSB ce prestatie a avut cu Voluntari si cu Clinceni... Fete diverse ale fotbalului. Ai o multime de actiuni si nu dai gol sau ai prestatii proaste si castigi. Asa e in fotbal", a spus presedintele CS U Craiova.

In plus, Sorin Cartu a punctat faptul ca in acest final de sezon Liga 1 este un pic mai echilibrata din cauza absentei spectatorilor.

"Lipsa spectatorilor cam niveleaza din punct de vedere tehnico-tactic echipele pentru ca se pierde plusul pe care il ai, pe care ti-l da adrenalina spectatorilor, pe care fanii o transmit in teren. Si-atunci diferentele intre echipe sunt destul de mici. Lipsa spectatorilor are avantaje mai mari pentru adversari. Asa s-a intamplat si la Cluj, si la Sepsi, si la Clinceni. E un echilibru pe care nu prea poti sa il prevezi inainte de meci. In teren e altceva", a conchis Cartu.