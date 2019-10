Reactia lui Vintila dupa meciul PERFECT reusit de Coman: "Mi se pare normal ca in sfarsit isi arata valoarea! A inteles mesajul meu!"

FCSB a castigat fara emotii meciul cu Hermannstadt, scor 4-0. Coman a fost clar omul meciului: a reusit doua goluri si doua pase de gol. Vintila isi lauda jucatorul, insa il atentioneaza pe Coman ca intreaga echipa munceste pentru a-l pune in evidenta.

Vintila nu a dorit sa continue conflictul de la distanta cu Helmuth Duckadam.

"Este meritul jucatorilor pentru ca ei au muncit. Stiam ca ei au o echipa masiva, fundasi inalti si am incercat sa ducem jocul intre linii. 2-0 nu e un scor relaxant, e un scor periculos. Mi se pare normal ca in sfarsit isi arata si el adevarata valoare, a inteles mesajul pe care i l-am transmis. E un jucator decisiv, dar echipa munceste pentru el.



Nu vreau sa comentez ce spune domnul Duckadam. Eu nu ma cert cu absolut nimeni. Nu exista niciun conflict nici de la distanta, nici de aproape. Pe mine ma intereseaza sa bag in teren jucatorii care ma ajuta. Nu-mi garanteaza nimeni ca daca trimit un anumit jucator pe teren, o sa fie convocat la nationala", a declarat Bogdan Vintila la finalul meciului.