Contractul brazilianului va expira în vara anului viitor, iar madrilenii i-au propus prelungirea contractului, însă Vinicius ar fi refuzat să semneze până nu ar fi primit o mărire salarială, lucru exclus de conducerea clubului de pe Santiago Bernabeu.

Xabi Alonso: ”Vinicius a fost, este și va fi esențial pentru Real Madrid!”

Presa spaniolă a scris că Vinicius are la dispoziție câteva luni pentru a lua o decizie. În caz contrar, Real Madrid ar urma să îl vândă pentru a nu risca să îl piardă gratis.

Xabi Alonso a lămurit viitorul lui Vinicius Junior. După victoria clară obținută în fața lui Real Betis, antrenorul lui Real Madrid a vorbit despre starul Brazilian, iar mesajul transmis de technician nu mai lasă nicio urmă de îndoială.

Xabi Alonso a declarat că Vinicius a fost, este și va fi întotdeauna un jucător de bază pentru formația de pe ”Santiago Bernabeu”.

”A contribuit foarte mult, a intrat foarte bine în meci, i-a scos cartonaș adversarului său direct și a provocat schimbarea acestuia. Este insistent și aduce mult echipei. Mi-a plăcut prestația lui și va fi fundamental. Acum urmează Atletico, iar Vini va fi foarte important, ca întotdeauna.

Înțelegem momentele. Vinícius este matur. Noi suntem maturi. Suntem aici să ne susținem reciproc și trebuie să dăm tot ce avem mai bun ca răspuns. El este, a fost și va fi esențial pentru Real Madrid”, a spus Xabi Alonso.

