"Am plans in autocar!" A castigat doua titluri cu FCSB, dar a fost DISTRUS de Becali: patronul a dat ordin sa nu mai joace niciodata

A castigat doua titluri cu FCSB, insa a ramas cu un gust amar dupa ultima perioada petrecuta in Romania.



Daniel Georgievski a castigat doua titluri cu FCSB in perioada 2012 -2014, insa ultima partida a fost una de cosmar. A si fost dat afara de Gigi Becali dupa meciul cu Chelsea, partida pe care FCSB a pierdut-o cu 0-4.

Fundasul a fost ridiculizat de Schurrle, iar patronul a dat ordin sa nu mai apara niciodata in echipa.

"Intotdeauna o sa-mi aduc aminte de ziua in care am jucat contra lui Chelsea, cand Andre Schurrle pur si simplu m-a sfasiat. L-am lovit pe Schurrle, i-am dat cu mingea in genunchi, pur si simplu m-a lasat in spate, a alergat si a inscris. De asemenea, mi-am dat autogol. A fost cel mai urat meci din cariera mea, am fost huiduit. Un autogol, Schurrle a reusit si doua pase de gol, am pierdut cu 4-0 si am fost huiduiti… Chiar am plans in autocar… Am avut lacrimi in ochi, stiam ca tatal meu o sa ma sune si o sa ma darame, pentru ca el niciodata nu mi-a zis ca am jucat bine. Stiam ca se vor trezi (n.red. parintii lui), vor vedea meciul si simteam ca i-am dezamagit", a declarat Daniel Georgievski pentru a-league.com.