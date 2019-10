Situatie INCREDIBILA la FCSB! Nu e nici pe banca, dar castiga 15.000 de euro pe luna! Becali pregateste plecarea a patru jucatori

Din articol FCSB, STOP la transferuri in iarna

FCSB are 30 de jucatori in lot.

FCSB are in acest moment un lot de 30 de jucatori, insa unii dintre ei castiga mult si nu joaca deloc.

Situatia vine dupa inceputul prost de sezon, care i-a determinat pe stelisti sa faca transferuri care "sa-i salveze". Totusi, echipa a revenit acum pe drumul cel bun cu vechile nume din lot.

Bogdan Vintila e nevoit sa lase in afara lotului 7-8 jucatori la fiecare meci, iar acestia nu prind minute de joc, insa incaseaza sume foarte mari.

Diogo Salomao, proaspat adus la FCSB in aceasta vara, castiga 15.000 de euro pe luna, insa nu a mai jucat de foarte mult timp. GSP sustine ca acesta a fost lasat pe dinafara si la antrenamente, acolo unde el este pus sa dea ture de teren, in timp ce colegii se pregatesc din punct de vedere tehnic.

Salomao e, astfel, un prim nume de pe lista neagra de la FCSB. Alti jucatori de care vicecampioana se poate desparti anul viitor sunt Alexandru Stan, Caludiu Belu si Tsoumou.

Narcis Raducan, directorul sportiv al FCSB, a explicat ca in situatia actuala vicecampioana ar putea spune stop investitiilor in iarna, in functie de rezultatele pe care echipa le va avea in urmatoarele meciuri.

"Sunt mai multi jucatori pe care-i monitorizam. Avem foarte multi in lot. Este important ce se va intampla in urmatoarele etape, pana in decembrie, cand se termina. Nu s-a inventat pana acum echipa cu 35 de jucatori in lot.

Va treubi sa fim inspirati si sa ne structuram un lot cu care sa abordam obiectivele. Nu stiu cate transferuri vom face la iarna. Daca vom castiga toate meciurile, nu se mai justifica", spunea Narcis Raducan la DigiSport.

Lotul FCSB este format oficial din 30 de jucatori.