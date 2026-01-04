Situație rarisimă în România! FCSB s-a înțeles cu echipa, dar nu s-a făcut transferul: „Am avut discuții cu el”

Roș-albaștrii vor să se întărească în această iarnă pentru avea șanse să prindă play-off-ul și pentru a reintra în lupta la titlu.

FCSB se află pe poziția a noua în Superliga, la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat la acest moment de Oțelul Galați.

Sfatul lui Dorinel Munteanu pentru Kevin Ciubotariu

FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru a-l aduce pe Kevin Ciubotariu, dar decizia jucătorului întârzie să apară.

Dorinel Munteanu a vorbit despre situația jucătorului său de la Hermannstadt și a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu fundașul de 21 de ani.