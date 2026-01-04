Situație rarisimă în România! FCSB s-a înțeles cu echipa, dar nu s-a făcut transferul: „Am avut discuții cu el”

Situație rarisimă &icirc;n Rom&acirc;nia! FCSB s-a &icirc;nțeles cu echipa, dar nu s-a făcut transferul: &bdquo;Am avut discuții cu el&rdquo; Superliga
FCSB este în așteptarea deciziei fotbalistului pentru a finaliza transferul.

kevin ciubotariu FCSB FC Hermannstadt Superliga Dorinel Munteanu
Roș-albaștrii vor să se întărească în această iarnă pentru avea șanse să prindă play-off-ul și pentru a reintra în lupta la titlu.

FCSB se află pe poziția a noua în Superliga, la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat la acest moment de Oțelul Galați.

Sfatul lui Dorinel Munteanu pentru Kevin Ciubotariu

FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru a-l aduce pe Kevin Ciubotariu, dar decizia jucătorului întârzie să apară.

Dorinel Munteanu a vorbit despre situația jucătorului său de la Hermannstadt și a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu fundașul de 21 de ani.

„Eu am avut discuții cu el. Eu vreau ca el să-și păstreze plăcerea de a juca și de a performa. Știu că impresarii sau cine se ocupă vor să-l vândă, să câștige bani, dar pentru el e important să fie liniștit psihic și este.

A înțeles situația. Mi-aș dori să nu intre în tot felul de polemici, mai ales că este și tânăr. Să nu cadă în capcană, pentru că am jucători tineri care-i fac concurență.

E un jucător talentat, de perspectivă, are calități, dar trebuie să țină ritmul”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Kevin Ciubotariu a evoluat în 20 de meciuri pentru FC Hermannstadt și a reușit două pase decisive.

Fundașul stânga este cotat la 400.000 de euro, conform site-ului specialitate Transfermark.com.

Clasamentul Superlgii 2025/2026

