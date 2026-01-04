Maroc s-a calificat în „sferturile” Cupei Africii pe Națiuni! Fotbalistul lui Real Madrid a fost decisiv

Unicul gol al partidei a fost marcat de Brahim Diaz (64), jucătorul lui Real Madrid înscriind în al patrulea său meci consecutiv. Diaz este golgheterul la zi al turneului final.

''Leii din Atlas'' au dominat jocul, dar şi tanzanienii şi-au creat ocazii de gol, cele mai mari fiind ratate de Simon Msuva şi Feisal Salum. Marocanii au trimis mingea în bară prin căpitanul Achraf Hakimi, chiar înainte de deschiderea scorului (60).

În sferturi, Marocul va înfrunta câştigătoarea dintre Africa de Sud şi Camerun, meci care va avea loc tot duminică.

Echipa Marocului vizează al doilea său titlu continental, după cel din 1976.

