HERMANNSTADT - FCSB LIVE 20:30 | FCSB vrea o noua victorie dupa seria de sase meciuri fara infrangere! Hermannstadt n-a mai castigat din etapa a 8-a. Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Hermannstadt - FCSB pe www.sport.ro!

FCSB merge pe terenul celor de la Hermannstadt dupa ce au aratat o forma excelenta in ultimele meciuri. Dupa un inceput greu de campionat, echipa antrenata de Bogdan Vintila a reusit patru victorii si doua egaluri in ultimele sase meciuri. FCSB este acum din nou in carti pentru un loc in play-off.

"Suntem pregatiti pentru inceputul returului, pentru jocul cu Hermannstadt, jucatorii sunt la capacitate maxima din punct de vedere fizic, mental, tactic. Suntem pregatiti sa incepem returul cu o victorie si ne dorim acest lucru", a declarat Vintila.

De partea cealalta, Hermannstadt are doar un succes in ultimele sapte meciuri din Liga 1, cu Chindia, scor 2-1.

"Au trecut 13 etape si nu am acumulat foarte multe puncte. Ne dorim insa, si trebuie sa realizam acest lucru, ca in retur sa acumulam mai multe puncte. Avem o echipa cu jucatori buni, valorosi, cu experienta, locul din clasament nu reflecta realitatea, dar pana la urma rezultatele conteaza. intalnim una dintre echipele bune ale campionatului, ne dorim sa castigam acest joc si vom face tot ce depinde de noi sa si reusim. Chiar daca FCSB are in componenta lotului fotbalisti de valoare, unii facand parte si din echipa nationala, eu sunt convins ca elevii mei se vor ridica la nivelul celor de la FCSB si sunt hotarati sa castige'', a afirmat Neagoe.

4-3 in favoarea celor de la FCSB s-a incheiat meciul din turul Ligii 1!

HERMANNSTADT: Cristiano - Tatar, Viera, I. Stoica, Oprut - R. Pires, Dalbea - P. Petrescu, Caiado, Cordea - Yazalde

FCSB: A. Vlad - V. Cretu, I. Cristea, Chorbadzhiyski, Pantiru - Vana, Ov. Popescu, Oaida - Ad. Popa, Gnohere, Fl. Coman