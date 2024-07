Marius Măldărășanu, cu nervii înținși la maxim după egalul cu Unirea Slobozia: "Inexplicabil!" 

Partida a fost disputată vineri seara pe Stadionul Municipal din Sibiu

Sibienii au deschis scorul rapid prin Alessandro Murgia în minutul șase. Totuși, Unirea Slobozia a reușit să restabilească egalitatea în minutul 40, grație golului marcat de ucraineanul Dmytro Pospelov. Acest gol a venit după o fază bine construită și a stabilit scorul final al meciului.

Marius Măldărășanu: "Inexplicabil!"

La finalul meciului, Marius Măldărășanu a oferit o analiză detaliată a evoluției echipei sale. Tehnicianul în vârstă de 49 de ani a rămas dezamăgit de prestația elevilor săi și speră ca acest lucru să se redreseze în etapele ce urmează să vină.

"Inexplicabil! Am făcut un pas înapoi. A apărut acea greșeală, la o fază fixă, am fost neatenți. Pleacă Șerbănică din spate, vine cu centrare și primim un gol.

Până la acel gol am avut momente în care am suferit, e adevărat. Am schimbat la pauză: pe Toni l-am schimbat, pe Ivanov pentru că luase cartonaș galben și exista riscul să ne lase în 10 oameni, fiindcă imediat după cartonaș mai făcuse un fault. Am pus presiune, am controlat mai bine jocul, am avut situații, dar nu am marcat. S-a jucat pe contre, nu îmi place, puteau și ei să marcheze pe acele contraatacuri. Din păcate pentru noi, am luat doar un punct. Se contabilizează acolo, dar este clar că avem mult de muncă. Le-am spus și băieților că trebuie să fim mai umili. Normal că sunt schimbări și vin jucători care au calitate, au valoare, dar trebuie să te pui în slujba echipei, iar asta necesită timp.

Markovic, știe toată lumea, nu mai e nevoie de opinia mea, are calitate. Ce le-am cerut și lui și lui Chițu este să dea 10% în plus față de ce au dat până acum. Cariera lui a suferit sau cel puțin consider că, pentru el, atât timp cât a vrut să vină aici, poate să îl ajute. Ajungi într-un moment în care te poți plafona. Are o vârstă bună, Craiova poate să îl valorifice. Mă bucur că a vrut să vină, îl văd fericit", a declarat Marius Măldărășanu, după meci.

Clasamentul Superligii României

În urma acestui rezultat, Sepsi OSK rămâne lider autoritar, cu șase puncte. Unirea Slobozia a urcat până pe poziția secundă, cu două egaluri și o victorie. Universitatea Craiova completează podiumul, cu patru puncte.