Mulțumit în mare parte de felul în care a arătat echipa sa, tehnicianul lui Sepsi a susținut că jucătorii săi vor trebui să învețe să fie mai agresivi în startul de meci.

La finalul partidei, Ovidiu Burcă a ținut să-și laude jucătorii pentru curajul pe care l-au arătat în timpul meciului, susținând că fotbaliștii săi s-au ridicat în această seară la nivelul adversarului.

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Burcă, mulțumit de atitudinea jucătorilor săi

„Din păcate, am pierdut un meci pe două greșeli. Ultima nu aș mai pune-o la socoteală. Dar așa intri în meci, să iei un gol, după să marchezi și în a doua repriză să iei gol iar.

Din punct de vedere mental a fost greu, dar, din punct de vedere al personalității, nu mi-a displăcut. Am avut curaj și personalitate. Știam că Rapid are putere în tranziție. Asta s-a întâmplat. Ne-am ridicat la nivelul jocului.

Avem de găsit echilibrul ăsta. Din păcate, căutăm să reglăm chestiile astea. Să începem agresiv, trebuie să lucrăm. Din păcate, nu am învățat din lecțiile trecutului.

Cu siguranță, față de meciurile cu Dinamo și Craiova, am controlat meciul în mare măsură, asta ne dorim. E o diferență de valoare, știm lucrul ăsta, dar putem compensa doar cu o muncă colectivă.

Față de meciul tur am făcut progrese și nu ne rămâne decât să mergem mai departe. Așteptările sunt să găsim acest echilibru. Trebuie să fim organizați atunci când pierdem mingea. E un model de joc mai complex pe care vrem să îl jucăm”, a spus Ovidiu Burcă, la finalul meciului.

Oaspeţii au deschis scorul la Sf. Gheorghe în secunda 42 a meciului, Alex Dobre marcând cel mai rapid gol al sezonului. Egalarea a venit după un sfert de oră, când Cmiljanic a profitat de gafa lui Sinyan şi l-a învins pe Aioani. Elevii lui Pancu au mai ratat două ocazii mari, în minutul 20 prin Petrila, când mingea respinsă de Lazar s-a dus în transversală, şi în minutul 45+2, prin Grameni.

Imediat după reluare, în minutul 47, Grameni a fost lansat de Moruţan şi a înscris golul prin care giuleştenii reveneau la conducere. Stojilkovic a lovit şi el bara, în minutul 52, apoi a reluat peste poartă din poziţie bună, în minutul 59. Echipa lui Burcă a solicitat un penalti în minutul 78, la un henţ comis de Doumbia, dar arbitrul a decis că infracţiunea nu a fost comisă în careu. Aioani a intervenit la lovitura de cap a lui Păun, în minutul 80, iar în minutul 84 a scos de sub bară şutul lui Cîmpean. Păun a lovit şi el bara, în minutul 88, dar presiunea pusă de gazde nu s-a concretizat, ba mai mult, Kamara a profitat de gafa lui Lazar, în minutul 90+2, iar Sepsi - Rapid s-a terminat 1-3.

Rapid trece pe locul al doilea, cu 34 de puncte, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova. Sepsi e pe locul 11, cu 18 puncte.