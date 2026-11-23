Giuleștenii au revenit în avantaj după pauză, iar Alex Dobre, autorul celui mai rapid gol al sezonului, a vorbit despre prestația echipei și obiectivele din campionat.

Dobre a deschis scorul după doar 42 de secunde, însă Sepsi a restabilit egalitatea prin Cmiljanic, după o eroare a lui Sinyan. Rapid a reacționat în repriza a doua, când Grameni a înscris în minutul 47, iar Kamara a stabilit scorul final în prelungiri.

Ce a avut de spus Alex Dobre după golul din minutul 1 din Sepsi - Rapid 1-3

La finalul partidei, Dobre a recunoscut că jocul echipei nu a fost la cel mai bun nivel, chiar dacă rezultatul a fost cel dorit.

„Un joc bun spre modest, puteam face mai multe lucruri bune, mă bucur că am obținut cele trei puncte. Greșelile fac parte din joc, mă bucur că am reacționat foarte bine și am luat în sfârșit cele trei puncte.

Mă bucur pentru acest lucru, trebuie să continuăm să muncim, să ne îmbunătățim jocul și să fim unde ne este locul. Toate meciurile sunt importante, la sfârșitul play-off-ului să fim cât mai sus”, a declarat Alex Dobre la finalul partidei.

Rapid a urcat pe locul 2 în clasament, cu 34 de puncte, la două în spatele liderului Universitatea Craiova. Sepsi ocupă poziția a 11-a, cu 18 puncte.