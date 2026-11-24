Partida dintre Sepsi și Rapid a tras cortina peste runda cu numărul 16 din SuperLiga. Dobre a deschis scorul încă din primul minut, ca pauza duelului să găsească cele două formații la egalitate, după reușita lui Cmiljanic din minutul 16.

Moruțan a anunțat obiectivul Rapidului, după 3-1 cu Sepsi

Actul secund a început în forță pentru giuleșteni, Petrila punctând pentru 2-1 în minutul 47. Ultimul gol al înfruntării a fost marcat tot de Rapid, prin Kamara, în minutul 90+2.

La scurt timp după rezultatul final, Olimpiu Moruțan, unicul jucător din lot care a fost convocat la echipa națională, s-a arătat mulțumit de victorie, în condițiile în care deplasarea a fost una grea.

Cât despre viitor, mijlocașul e conștient că mai sunt multe etape de disputat. Acesta speră ca victoriile să continue, pentru ca Rapid să se mențină în fruntea ierarhiei până la finalul sezonului regulat.

„Ştiam că o să avem o deplasare foarte grea, am ieşit cu capul sus şi cu cele trei puncte. Am început foarte bine, trebuia să menţinem jocul bun, au intervenit greşelile, mă bucur că am intrat în repriza a doua mai bine în joc.

Este important că am început bine returul, trebuie să luăm pas cu pas şi să ne menţinem jocul bun, să câştigăm cât mai multe puncte.

Avem multe meciuri de jucat, e important să câştigi meciuri, să ai linişte până la următorul meci, avem o săptămână să punem lucrurile la punct, să fim mai buni în etapa viitoare", a spus Moruţan, potrivit Prima Sport.