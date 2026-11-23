Rapid s-a impus în fața lui Sepsi, într-un meci din runda a 16-a din Superliga, care s-a jucat la Sf. Gheorghe.

Golurile giueștenilor au fost marcate de Alexandru Dobre (1'), Caludiu Petrila (47') și Mohammed Kamara (90+2'), în timp ce de la gazde a înscris Boris Cmiljanic (16'), în urma unei gafe imense în apărarea Rapidului.

Daniel Pancu a explicat faza la care și-a aruncat geaca în timpul partidei cu Sepsi

Antrenorul lui Rapid a recunoscut că meciul de la Sf. Gheorghe nu a fost deloc ușor și a avut emoții până s-a auzit flueirul final.

Daniel Pancu a explicat că și-a aruncat geaca de pe el l-a marea ratare din repriza a doua a lui Filip Stojilkovic, când a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție extrem de bună.