Rapid s-a impus în fața lui Sepsi, într-un meci din runda a 16-a din Superliga, care s-a jucat la Sf. Gheorghe.
Golurile giueștenilor au fost marcate de Alexandru Dobre (1'), Caludiu Petrila (47') și Mohammed Kamara (90+2'), în timp ce de la gazde a înscris Boris Cmiljanic (16'), în urma unei gafe imense în apărarea Rapidului.
Daniel Pancu a explicat faza la care și-a aruncat geaca în timpul partidei cu Sepsi
Antrenorul lui Rapid a recunoscut că meciul de la Sf. Gheorghe nu a fost deloc ușor și a avut emoții până s-a auzit flueirul final.
Daniel Pancu a explicat că și-a aruncat geaca de pe el l-a marea ratare din repriza a doua a lui Filip Stojilkovic, când a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție extrem de bună.
Sursă foto: Prima Sport
„V-am spus înainte de joc, era foarte important să câștigăm acest meci pentru a ne duce la 10 puncte de locul 7. Cred că am luat o opțiune importantă de a fi în primele 6 echipe la finalul sezonului regulat. Ați văzut, au fost foarte multe situații, ocazii, decizii la limită.
Una peste alta, contează că am obținut victoria, sunt mulțumit, e o victorie în deplasare. Am vorbit în perioada asta de două săptămâni despre ce s-a întâmplat în repriza a doua de la Constanța, astăzi puteam fi iar egalați pe final, nemeritat. În continuare avem problema asta în deplasare. Avem parte de emoții, care cred că pot fi risipite. Echipa are valoare, asta e clar. Mi-am aruncat geaca de pe mine, asta am simțit atunci. Sunt foarte multe ocazii în acest campionat. Multe dintre ele foarte clare pe care nu reușim să le finalizăm. Trebuie să fim puțin mai responsabili. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte până la Crăciun, plus jocul cu UTA din Cupă, unde avem o singură variantă, cea a victoriei, pentru a merge mai departe”, a declarat Daniel Pancu.
În urma acestei victorii, Rapid a urat pe locul doi și a trecut peste Dinamo, având cu un punct mai mult decât rivala bucureșteană.
„Giuleștenii” se află la două „lungimi” de liderul Craiova care are 36 de puncte după 16 meciuri jucate.