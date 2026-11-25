Fostul selecționer al României are o misiune dificilă la clubul din Championship. După 16 etape, Watford ocupă locul 20 în clasamentul din Championship, cu 15 puncte și este una dintre candidatele la retrogradare.

Numirea lui Edi Iordănescu l-a enervat la culme: ”Nu a stat nicăieri mai mult de două sezoane!”

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Cu toate acestea, Victor Becali este convins că Edi Iordănescu are toate calitățile necesare pentru a face performanță la Watford și pentru a face pasul la un club mai important din Anglia, în cazul în care reușește să își salveze echipa în acest sezon.

Impresarul crede însă că pentru a face acest lucru, Iordănescu Jr trebuie să confirme și în următorul sezon în Championship.

”E important pentru români să avem un reprezentant, chiar dacă nu e în Premier League. Este bine, mă bucur pentru Edi că a ajuns acolo, e o șansă pentru el. Echipa nu este într-o poziție foarte bună din toate punctele de vedere. Proprietarul lui Watford este patronul de la Udine, Gino Pozzo, care are ceva probleme și prin Italia. Are niște probleme din câte știu eu cu justiția.

Pentru Edi ar fi important să salveze echipa, asta e important, nu problemele patronului. Poate face un pas în altă parte. Edi a confirmat deja ca antrenor la noi, a avut rezultate la echipa națională. Nu înseamnă că dacă nu reușește este un pas înapoi. Ne-am bucura cu toții să reușească, să salveze echipa sau poate se duce în altă parte.

Să intre în circuitul antrenorilor din Anglia, dar nu ar fi nicio tragedie dacă nu salvează echipa. Dacă reușește sigur că deschide un drum. În Italia, drumul a fost deschis de Lucescu, acum prin Chivu. Chivu e considerat de-al casei, este din familia lui Inter, dar este tot român și este un lucru important pentru noi, pentru antrenorii tineri care vin din urmă.

Dacă Edi va salva echipa și să faci un sezon bun în următorul an. Dacă salvează echipa, rămâne în continuare. Faci un sezon bun, te poți duce la o echipă din Premier League. Se poate, cred că Edi este capabil de așa ceva”, a spus Victor Becali la VOYO SPORT LIVE.

Victor Becali: ”Nu înseamnă că dacă Edi s-a dus la Watford, va lua și jucători!”

Întrebat dacă este de părere că Edi Iordănescu ar putea lua cu el în Anglia și jucători din campionatul României, Victor Becali a reacționat vehement. Impresarul este convins că în momentul de față niciun jucător din campionatul intern nu are un nivel potrivit pentru a face față în liga a doua engleză.

”Acum nu e chiar așa, că dacă un antrenor se duce, gata, ia și jucători. În primul rând, trebuie să ai ce lua. Patronul e un om cu mare experiență în fotbal. Un antrenor, când reușește, își poate impune și punctul de vedere, dar noi nu știu dacă suntem la un nivel la care să ne impunem în a doua ligă engleză. Deocamdată nu văd pe cineva care ar putea ajunge acolo”, a adăugat Victor Becali.