Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului din fotbalul românesc. După ce a cucerit atât SuperLiga, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, „Știința” are un parcurs bun în cupele europene.
Robert Niță crede în șansele Universității Craiova cu Brighton
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.
Pentru Universitatea Craiova urmează duelul cu Brighton din UEFA Conference League. Meciul se va disputa în Anglia, iar înaintea fluierului de start cele două formații au câte 7 puncte.
Robert Niță e de părere că Universitatea Craiova poate obține un rezultat pozitiv în Anglia. Oficialul Rapidului se bazează pe forma de moment a oltenilor, cât și pe faptul că Brighton ar putea fi mai interesată de Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO.
„Șanse sunt, e fotbal! Nici ei nu au defilat în competițiile europene, nu știm cu ce echipă vor aborda meciul. Văzându-se sus la Premier League, mă gândesc că vor să ajungă în Champions League. Poziția lor o poate avantaja pe Craiova.
Nu e un meci la care poți spune de înainte că punctele sunt la Brighton. Vor fi schimbări și mâine cu siguranță. Craiova va juca cu echipa bună, te aștepți la un duel echilibrat. Avem meciurile pe care le-a făcut Craiova, iar acasă doar un gol cu autor a făcut să piardă toate punctele cu Getafe.
Îmi place mult cum arată Craiova în campionat și cupele europene. E un lot echilibrat, iar jucătorii care intră de pe bancă ajută echipa foarte mult. Poate o să facă 8 puncte ambele după meci. E foarte important că va juca cu 4.000 de suporteri români”, a declarat Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.