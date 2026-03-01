Piteștenii sunt acum la șase puncte de FCSB, astfel că rezultatele din ultima etapă din sezonul regulat nu vor mai conta. FCSB va juca în premieră în play-out, dar poate obține un loc de Europa dacă va câștiga barajul de Conference League.

Înainte de meciul dintre UTA Arad și FCSB (ora 21:00), Elias Charalambous a vorbit despre noul obiectiv al echipei sale. Campioana va lupta acum pentru accederea în cupele europene.

Elias Charalambous, prima reacție după ce FCSB a ajuns în play-out

Dacă va încheia în zona primelor două locuri din play-out, FCSB va juca în barajul pentru un loc de Conference League, unde trebuie să învingă două echipe.

„Nu a depins de noi, am spus-o ieri că noi am provocat această situație, e vina noastră că am ajuns aici. O să încercăm să luăm cât mai multe puncte în play-out ca să câștigăm un loc în Conference League.

Vom lupta pentru șansa noastră de a juca în Europa. Statisticile țin de trecut. Dacă nu jucăm bine și nu ne facem treaba pe teren, nu au nicio importanță. Noi am adus echipa aici, nu găsim scuze, n-avem ce spune în plus”, a spus Elias Charalambous.

FC Argeș a ajuns, astfel la 49 de puncte. FCSB, cu un meci în minus, are 43. Și chiar dacă va câștiga în ultimele două etape, iar piteștenii vor pierde cu Unirea Slobozia, campioana tot va rata play-off-ul.

Primul criteriu de departajare în cazul în care două echipe se află la egalitate de puncte este cel al meciurilor directe, unde FC Argeș are avantaj, după ce a învins-o pe FCSB în două rânduri: 2-0 și 1-0.