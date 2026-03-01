Disputa din etapa a 19-a a primei ligi ruse dintre Soci și Spartak trebuia să aibă loc astăzi, 1 martie, dar sirenele de alarmă au schimbat complet planurile organizatorilor. Tensiunea din oraș, provocată de pericolul venit din aer, a forțat reprogramarea partidei pentru ziua următoare.

Decizie de ultimă oră sub presiunea alertelor aeriene

Oficialii fotbalului rus au analizat riscurile împreună cu forțele de ordine și au stabilit că echipele nu pot intra pe teren într-o asemenea situație. Președintele ligii ruse (RPL), Aleksandr Alaev, a oferit detalii despre desfășurarea evenimentelor.

„Tot orașul a fost expus pericolului rachetelor pe parcursul întregii zile, lucru semnalat de sirenele de alarmă. Liga din Rusia, împreună cu Federația Rusă de Fotbal și autoritățile locale, au monitorizat situația. Din păcate, ne confruntăm cu lucruri imposibil de prezis, așa că suntem nevoiți să acționăm în funcție de circumstanțele reale. Arbitrul principal al meciului, luând în calcul informațiile de la centrul de coordonare, a luat decizia privind imposibilitatea de a desfășura meciul astăzi, fapt pe care l-a transmis delegatului RPL.

În concordanță cu regulamentul, prerogativele pentru stabilirea unei noi date și ore pentru un meci de fotbal îi revin președintelui RPL. După ce m-am consultat cu cluburile Soci și Spartak, precum și cu principalul radiodifuzor, am decis să programăm jocul pentru luni, 2 martie, la ora 15:00, ora locală și a Moscovei. Ora de start matinală este determinată, printre altele, de viitoarea partidă din Cupa Rusiei dintre Spartak și Dinamo Moscova, care va avea loc pe 5 martie”, a transmis Aleksandr Alaev.